В Ford нашли фотографии среднемоторного Мустанга. И не знают, откуда он взялся
Николай Андреев
Компания Ford впервые опубликовала фотографии прототипа купе Mustang, у которого двигатель установлен за салоном. Снимки обнаружились в архиве ещё пять лет назад, но историю машины не удалось выяснить до сих пор. Поэтому автопроизводитель попросил всех, кто что-то знает об этом проекте, поделиться информацией о нём.
Бывшему главе архивов Ford Дину Веберу удалось узнать лишь, что фотографии сделаны 2 мая 1966 года в дизайн-студии концерна в Дирборне. Гейл Хэлдерман, ведущий дизайнер оригинального Мустанга, и Рой Ланн, один из создателей GT40, заявили, что никогда не слышали об этом прототипе. При этом они уверены, что загадочный автомобиль не имеет никакого отношения к среднемоторному концепту Ford Mustang Mach 2 1967 года.
По одной из версий, на снимках показана одна из ранних модификаций концепта Мустанга. По второй — это совсем другой проект и прототип не имеет ничего общего с Мустангом. Он мог быть лишь экспериментом дизайнеров после появления информации о том, что Chevrolet работает над среднемоторной версией модели Corvette.
Устав от безрезультатных поисков, компания Ford обратилась ко всем энтузиастам модели Mustang с просьбой поделиться информацией о таинственном прототипе. Свои сведения можно отправлять на ClubHub@Ford.com. Информаторам обещают призы, но какие именно, неизвестно.