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В Ford нашли фотографии среднемоторного Мустанга. И не знают, откуда он взялся

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Николай Андреев

Компания Ford впервые опубликовала фотографии прото­типа купе Mustang, у которого двигатель установ­лен за салоном. Снимки обнару­жились в архиве ещё пять лет назад, но историю машины не удалось выяснить до сих пор. Поэтому автопроиз­водитель попросил всех, кто что-то знает об этом проекте, поделиться информацией о нём.

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  • Бывшему главе архивов Ford Дину Веберу удалось узнать лишь, что фото­графии сделаны 2 мая 1966 года в дизайн-студии концерна в Дирборне. Гейл Хэлдер­ман, ведущий дизайнер ориги­нального Мустанга, и Рой Ланн, один из создателей GT40, заявили, что никогда не слышали об этом прото­типе. При этом они уверены, что загадочный авто­мобиль не имеет никакого отношения к средне­моторному концепту Ford Mustang Mach 2 1967 года.

Концепт-кар Ford Mustang Mach 2

  • По одной из версий, на снимках показана одна из ранних моди­фикаций концепта Мустанга. По второй — это совсем другой проект и прототип не имеет ничего общего с Мустангом. Он мог быть лишь экспери­ментом дизайнеров после появ­ления инфор­мации о том, что Chevrolet работает над средне­моторной версией модели Corvette.

  • Устав от безрезультатных поисков, компания Ford обратилась ко всем энтузи­астам модели Mustang с просьбой поделиться инфор­мацией о таинст­венном прото­типе. Свои сведения можно отправлять на ClubHub@Ford.com. Информаторам обещают призы, но какие именно, неизвестно.

Что-нибудь слышали о среднемоторном Мустанге?

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