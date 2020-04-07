В Ford нашли фотографии среднемоторного Мустанга. И не знают, откуда он взялся

По одной из версий, на снимках показана одна из ранних моди­фикаций концепта Мустанга. По второй — это совсем другой проект и прототип не имеет ничего общего с Мустангом. Он мог быть лишь экспери­ментом дизайнеров после появ­ления инфор­мации о том, что Chevrolet работает над средне­моторной версией модели Corvette.

