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На электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук

Новости

Николай Андреев

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E станет первым автомобилем марки, который получит продвинутую систему автопилотирования с функцией Active Drive Assist (ADA). Она позволит водителю на длительное время отпускать руль во время поездок.

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  • Автопилот будет полагаться на множество камер, датчиков и высокоточные топографические данные от навигационной системы. Без рук на руле можно будет ездить более чем по 100 000 миль (160 000 километров) дорог в Северной Америке.

  • Особенностью ADA является инфракрасная камера, которая следит за положением головы водителя и направ­лением его взгляда. По словам создателей, она не допускает ошибок, даже если человек сидит в очках или маске.

  • Когда система обнаружит, что водитель отвлёкся от дороги, раздастся сигнал о необходимости вернуть руки на руль. Ещё автопилот может заранее попросить взять управление на себя, если автоматика не будет справляться с дорожной ситуацией.

  • Active Drive Assist появится на Mustang Mach-E в третьем квартале 2021 года после обновления программного обеспечения «по воздуху». Позже продвинутый автопилот получат другие модели Ford, а сама функция езды без рук заработает в новых регионах.

Хотели бы ездить на автомобиле с автопилотом?

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