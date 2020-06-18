На электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук

Автопилот будет полагаться на множество камер, датчиков и высокоточные топографические данные от навигационной системы. Без рук на руле можно будет ездить более чем по 100 000 миль (160 000 километров) дорог в Северной Америке.

Особенностью ADA является инфракрасная камера, которая следит за положением головы водителя и направ­лением его взгляда. По словам создателей, она не допускает ошибок, даже если человек сидит в очках или маске.

Когда система обнаружит, что водитель отвлёкся от дороги, раздастся сигнал о необходимости вернуть руки на руль. Ещё автопилот может заранее попросить взять управление на себя, если автоматика не будет справляться с дорожной ситуацией.