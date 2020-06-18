На электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук
Николай Андреев
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E станет первым автомобилем марки, который получит продвинутую систему автопилотирования с функцией Active Drive Assist (ADA). Она позволит водителю на длительное время отпускать руль во время поездок.
Автопилот будет полагаться на множество камер, датчиков и высокоточные топографические данные от навигационной системы. Без рук на руле можно будет ездить более чем по 100 000 миль (160 000 километров) дорог в Северной Америке.
Особенностью ADA является инфракрасная камера, которая следит за положением головы водителя и направлением его взгляда. По словам создателей, она не допускает ошибок, даже если человек сидит в очках или маске.
Когда система обнаружит, что водитель отвлёкся от дороги, раздастся сигнал о необходимости вернуть руки на руль. Ещё автопилот может заранее попросить взять управление на себя, если автоматика не будет справляться с дорожной ситуацией.
Active Drive Assist появится на Mustang Mach-E в третьем квартале 2021 года после обновления программного обеспечения «по воздуху». Позже продвинутый автопилот получат другие модели Ford, а сама функция езды без рук заработает в новых регионах.