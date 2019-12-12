Ford придумал, как обмануть человека с помощью подсветки салона

В ходе экспериментов в Ford переделали 10-местный микро­автобус Transit, установив в салоне яркую свето­диодную подсветку. Выяснилось, что «залитый» красным светом интерьер даёт пассажирам ощущение тепла, и они реже увеличи­вают темпе­ратуру климат-контроля. Синее освещение вызвало у испытуемых чувство прохлады, и они реже использовали кондиционер.

Результаты были получены после того, как инженеры компании во время экспери­ментов смодели­ровали зимнюю поездку при темпера­туре в ноль градусов Цельсия и летнюю при 30 градусах тепла. В этих случаях после тестов снизилось энерго­потребление климати­ческой установки — на 3,3 процента при охлаж­дении и на 2,5 процента при отоплении.