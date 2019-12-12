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Ford придумал, как обмануть человека с помощью подсветки салона

Новости

Николай Андреев

В компании Ford рассказали про новый способ снижения затрат на отопление и кондиционирование воздуха в салоне автомобилей. Для этого можно изменять освещение интерьера таким способом, чтобы пассажиры чувствовали тепло или прохладу.

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  • В ходе экспериментов в Ford переделали 10-местный микро­автобус Transit, установив в салоне яркую свето­диодную подсветку. Выяснилось, что «залитый» красным светом интерьер даёт пассажирам ощущение тепла, и они реже увеличи­вают темпе­ратуру климат-контроля. Синее освещение вызвало у испытуемых чувство прохлады, и они реже использовали кондиционер.

  • Результаты были получены после того, как инженеры компании во время экспери­ментов смодели­ровали зимнюю поездку при темпера­туре в ноль градусов Цельсия и летнюю при 30 градусах тепла. В этих случаях после тестов снизилось энерго­потребление климати­ческой установки — на 3,3 процента при охлаж­дении и на 2,5 процента при отоплении.

  • Как рассказали в Ford, экономия на отоплении и кондициони­ровании воздуха позволит снизить расход топлива на машинах с ДВС и особенно сильно увеличить запас хода у электро­мобилей, ведь из-за кондиционера дальность хода на батареях способна упасть вдвое. Помимо игры с освещением, авто­производитель плани­рует добиться экономии с помощью солнечных панелей, обеспечи­вающих работу климат-контроля, и модерни­зацией материалов отделки интерьеров.

Вы ездите с включённым кондиционером?

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