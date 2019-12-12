Ford придумал, как обмануть человека с помощью подсветки салона
Николай Андреев
В компании Ford рассказали про новый способ снижения затрат на отопление и кондиционирование воздуха в салоне автомобилей. Для этого можно изменять освещение интерьера таким способом, чтобы пассажиры чувствовали тепло или прохладу.
В ходе экспериментов в Ford переделали
10-местныймикроавтобус Transit, установив в салоне яркую светодиодную подсветку. Выяснилось, что «залитый» красным светом интерьер даёт пассажирам ощущение тепла, и они реже увеличивают температуру климат-контроля. Синее освещение вызвало у испытуемых чувство прохлады, и они реже использовали кондиционер.
Результаты были получены после того, как инженеры компании во время экспериментов смоделировали зимнюю поездку при температуре в ноль градусов Цельсия и летнюю при 30 градусах тепла. В этих случаях после тестов снизилось энергопотребление климатической установки — на 3,3 процента при охлаждении и на 2,5 процента при отоплении.
Как рассказали в Ford, экономия на отоплении и кондиционировании воздуха позволит снизить расход топлива на машинах с ДВС и особенно сильно увеличить запас хода у электромобилей, ведь из-за кондиционера дальность хода на батареях способна упасть вдвое. Помимо игры с освещением, автопроизводитель планирует добиться экономии с помощью солнечных панелей, обеспечивающих работу климат-контроля, и модернизацией материалов отделки интерьеров.