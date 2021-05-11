Ford впервые показал серийный электрический F-150 на видео

Официальный видеоанонс призван подчеркнуть включён­ность новинки в биографию культовой модели: Ford F-150 становится электри­ческим впервые за 73 года, но при этом сохранит «связь поколений». В видео продемон­стрированы, к примеру, грузовая версия винтажного Ford Model T, пикап F-1 образца 1948 года и несколько вариантов оригиналь­ного Lightning.

Этим словом именовались особо мощные и быстрые версии серийного F-150, которые выпуска­лись в том числе в период с 1993 по 2004 год. Издание пред­полагает, что использо­ванием уже известного имени Ford рассчиты­вает привлечь на сторону новинки своих поклонников так же, как это было сделано с электро­кроссовером Mustang Mach-E. Актриса в ролике озвучивает ключевой принцип компании — «взять нечто легендарное и превратить в революционное».

Ранее сообщалось, что электроверсия Ford F-150 получит много­рычажную подвеску вместо заднего моста — это позволит разместить более объёмные аккуму­ляторы. Ожидаемый запас хода в зави­симости от моди­фикации составляет от 480 до 640 километров.