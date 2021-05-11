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Ford впервые показал серийный электрический F-150 на видео

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford опубликовала видеотизер, предваряющий полноценный дебют электро­пикапа F-150, а также подтвер­дила его имя и назвала дату премьеры. Грузовик на батарейной тяге будет именоваться F-150 Lightning («Молния») и станет самой мощной версией пикапа, а рассекретят его 19 мая. По данным издания Motor1, такой пикап сохранит рамную конструкцию, но при этом получит независимую подвеску.

  • Официальный видеоанонс призван подчеркнуть включён­ность новинки в биографию культовой модели: Ford F-150 становится электри­ческим впервые за 73 года, но при этом сохранит «связь поколений». В видео продемон­стрированы, к примеру, грузовая версия винтажного Ford Model T, пикап F-1 образца 1948 года и несколько вариантов оригиналь­ного Lightning.

  • Этим словом именовались особо мощные и быстрые версии серийного F-150, которые выпуска­лись в том числе в период с 1993 по 2004 год. Издание пред­полагает, что использо­ванием уже известного имени Ford рассчиты­вает привлечь на сторону новинки своих поклонников так же, как это было сделано с электро­кроссовером Mustang Mach-E. Актриса в ролике озвучивает ключевой принцип компании — «взять нечто легендарное и превратить в революционное».

  • Ранее сообщалось, что электроверсия Ford F-150 получит много­рычажную подвеску вместо заднего моста — это позволит разместить более объёмные аккуму­ляторы. Ожидаемый запас хода в зави­симости от моди­фикации составляет от 480 до 640 километров.

  • Какой именно мощностью силовой установки сможет похвастать будущая новинка, пока не уточняется, хотя произво­дитель и обещал сделать электро­пикап самым мощным. Таким образом, отдача его моторов должна превысить отметку в 450 л.с. — столько развивает 3,5-литровый V6, который устанав­ливают на F-150 Raptor. Производство электро­мобиля стартует в середине следующего года.

Как считаете, пора культовому пикапу становиться электрическим?

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