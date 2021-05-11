Ford впервые показал серийный электрический F-150 на видео
Дмитрий Елизаров
Компания Ford опубликовала видеотизер, предваряющий полноценный дебют электропикапа
Официальный видеоанонс призван подчеркнуть включённость новинки в биографию культовой модели: Ford
F-150становится электрическим впервые за 73 года, но при этом сохранит «связь поколений». В видео продемонстрированы, к примеру, грузовая версия винтажного Ford Model T, пикап F-1образца 1948 года и несколько вариантов оригинального Lightning.
Этим словом именовались особо мощные и быстрые версии серийного
F-150,которые выпускались в том числе в период с 1993 по 2004 год. Издание предполагает, что использованием уже известного имени Ford рассчитывает привлечь на сторону новинки своих поклонников так же, как это было сделано с электрокроссовером Mustang Mach-E.Актриса в ролике озвучивает ключевой принцип компании — «взять нечто легендарное и превратить в революционное».
Ранее сообщалось, что электроверсия Ford
F-150получит многорычажную подвеску вместо заднего моста — это позволит разместить более объёмные аккумуляторы. Ожидаемый запас хода в зависимости от модификации составляет от 480 до 640 километров.
Какой именно мощностью силовой установки сможет похвастать будущая новинка, пока не уточняется, хотя производитель и обещал сделать электропикап самым мощным. Таким образом, отдача его моторов должна превысить отметку в 450 л.с. — столько развивает 3,5-литровый V6, который устанавливают на
F-150Raptor. Производство электромобиля стартует в середине следующего года.