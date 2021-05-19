Президент США рассекретил ещё не представленный электропикап Ford F-150
Дмитрий Елизаров
Компания Ford публично продемонстрировала (неясно, случайно или намеренно) ещё не представленную официально электроверсию пикапа
Глава страны приехал в Дирборн ради экскурсии по центру разработки электромобилей Ford, а также для того, чтобы ещё раз выступить со своей концепцией развития электрической мобильности в США. Во время речи Байдена фоном для его трибуны служили несколько автомобилей Ford, включая и электроверсию
F-150,которая выйдет на рынок под названием Lightning.
Внимание публики на этом «дебюте» не акцентировалось, однако на фото можно рассмотреть как оригинальную решётку радиатора будущего электропикапа, так и необычную светодиодную оптику. Фотографии в своём твиттере опубликовал вице-президент концерна по связям с общественностью Марк Труби.
“I wanted to be here the day before you show the next generation of the best selling vehicle in America. Thank you for showing how we win the future.” -President Joe Biden #F150 pic.twitter.com/hU4AUT1Fz2— Mark Truby (@mtruby) May 18, 2021
После выступления президенту дали возможность прокатиться на закамуфлированном прототипе
F-150Lightning. Завершив поездку, Байден заявил репортёрам, что смог разогнаться до 80 миль в час (130 км/ч),а 60 миль в час (96 км/ч) F-150Lightning набирает за 4,3 или 4,4 секунды. Официально никакие характеристики пикапа пока не обнародованы.
Премьера электрической версии самого популярного пикапа Америки состоится в ночь с 19 на 20 мая.
Ожидается, что грузовик сохранит рамную конструкцию, но при этом получит полностью независимую подвеску. Проезжать без подзарядки Ford
F-150Lightning сможет от 480 до 640 километров в зависимости от типа батарей.