Президент США рассекретил ещё не представленный электропикап Ford F-150

Глава страны приехал в Дирборн ради экскурсии по центру разработки электро­мобилей Ford, а также для того, чтобы ещё раз выступить со своей концепцией развития электрической мобиль­ности в США. Во время речи Байдена фоном для его трибуны служили несколько авто­мобилей Ford, включая и электро­версию F-150, которая выйдет на рынок под названием Lightning.