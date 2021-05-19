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Президент США рассекретил ещё не представленный электропикап Ford F-150

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ford публично продемонстрировала (неясно, случайно или намеренно) ещё не представ­ленную официально электро­версию пикапа F-150 во время визита на завод концерна в Дирборне президента США Джо Байдена. А после сам Байден, как пишет Motor1, озвучил некоторые характеристики новинки.

  • Глава страны приехал в Дирборн ради экскурсии по центру разработки электро­мобилей Ford, а также для того, чтобы ещё раз выступить со своей концепцией развития электрической мобиль­ности в США. Во время речи Байдена фоном для его трибуны служили несколько авто­мобилей Ford, включая и электро­версию F-150, которая выйдет на рынок под названием Lightning.

  • Внимание публики на этом «дебюте» не акцентиро­валось, однако на фото можно рассмотреть как оригиналь­ную решётку радиатора будущего электро­пикапа, так и необычную свето­диодную оптику. Фото­графии в своём твиттере опубликовал вице-президент концерна по связям с обществен­ностью Марк Труби.

  • После выступления президенту дали возможность прокатиться на закамуфлированном прототипе F-150 Lightning. Завершив поездку, Байден заявил репортёрам, что смог разогнаться до 80 миль в час (130 км/ч), а 60 миль в час (96 км/ч) F-150 Lightning набирает за 4,3 или 4,4 секунды. Официально никакие характери­стики пикапа пока не обнародованы.

  • Премьера электрической версии самого популярного пикапа Америки состоится в ночь с 19 на 20 мая.

  • Ожидается, что грузовик сохранит рамную конструкцию, но при этом получит полностью независимую подвеску. Проезжать без подзарядки Ford F-150 Lightning сможет от 480 до 640 километров в зависимости от типа батарей.

Доводилось выступать со сцены перед большой аудиторией?

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