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Представлен электрический Ford F-150: 4 секунды до сотни и независимая подвеска

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford полностью рассекретила электрическую моди­фикацию «народного пикапа Америки»  — F-150, которая получила собствен­ное имя Lightning. Пикап помимо двух­моторной силовой установки и перера­ботанного салона обзавёлся ещё и модерни­зиро­ванной рамой, а также незави­симой задней подвеской — впервые в истории модели. «Самый умный F-150», как его называют создатели, может оказаться ещё и самым дешёвым электро­пикапом в США.

  • Моторы электропикапа будут развивать 430 либо 571 л.с. в зависи­мости от моди­фикации, при этом количество крутящего момента составляет 1050 Нм — рекорд для модели. Точных данных ускорения до 100 км/ч пока не опубликовано, произво­дитель оценивает динамику пикапа примерно в 4 секунды до 100 км/ч для версии с увеличенной батареей. Силовая установка работает в четырёх режимах — стандартном, спортивном, внедорожном и предназ­наченном для буксировки (взять на буксир F-150 Lightning может до 4,5 тонны).

  • Блоков аккумуляторов также предложат два: с ними F-150 Lightning проедет без подзарядки либо 370, либо 480 километров. Аккуму­ляторы встроены в днище пикапа и укрыты со всех сторон дополни­тельными алюмини­евыми панелями. При этом пикап можно использовать и как источник энергии. Утверждается, что бортовой запас электри­чества обеспечит потреб­ности средне­статисти­ческого домашнего хозяйства в период от 3 до 10 дней. Другой вариант — запитать от пикапа, скажем, электро­инструменты на стройплощадке.

  • Ещё одно нововведение в конструкции — передний багажник объёмом 400 литров, сформиро­ванный на месте прежнего ДВС. Он дополни­тельно снабжён четырьмя электро­розетками, двумя портами USB и дренажными отвер­стиями: мыть багажник можно из шланга. Получил электриче­ский F-150 и ново­введение, анонсиро­ванное для обычных пикапов, — весы, встроенные в грузовую платформу. При этом бортовая медиа­система умеет оценивать влияние груза на запас хода.

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  • В салоне F-150 Lightning появились настраива­емая приборная панель диагональю 12 дюймов и вертикальный 15,5-дюймовый тачскрин медиа­системы, в топовых комп­лектациях пикапа дебютирует её последняя версия под названием SYNC 4A (ранее уже появив­шаяся на Mustang Mach-E). Система допол­нена особыми режимами, информи­рующими о работе силовой установки. Обновлять софт будут по воздуху, включая и программное обеспе­чение фирменного «автопилота» BlueCruise.

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  • Отличить электрическую версию от обычной можно будет по иному оформ­лению передней части с П-образной светодиодной оптикой. Кроме того, для F-150 Lightning подготов­лено три варианта «радиаторных решёток», оптимизи­рованных с точки зрения аэро­динамики. Утверждается, что Lightning станет самым аэро­динамичным в истории модели.

  • Выпускать пикап будут на специально организо­ванном в Дирборне конвейере. «Живые» F-150 Lightning появятся у американ­ских дилеров весной следующего года. При этом приём заказов на новинку уже открыт: чтобы заброни­ровать место в очереди на покупку, необходим депозит в 100 долларов. Базовая комплектация пикапа оценена в 39 974 доллара (2,95 миллиона рублей). Это сопо­ставимо с ранее объявленной ценой самого доступного одно­моторного Tesla Cybertruck, перс­пективы произ­водства которого пока неясны, и примерно в полтора раза дешевле базового испол­нения Rivian R1T.

  • Цена топовой комплектации Ford F-150 Lightning составит около 90 тысяч долларов. Тем самым наиболее богато оснащённый пикап оказы­вается доступнее, чем «премиаль­ный» GMC Hummer EV.

Ну как, впечатляет?

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