Представлен электрический Ford F-150: 4 секунды до сотни и независимая подвеска
Дмитрий Елизаров
Компания Ford полностью рассекретила электрическую модификацию «народного пикапа Америки» —
Моторы электропикапа будут развивать 430 либо 571 л.с. в зависимости от модификации, при этом количество крутящего момента составляет 1050 Нм — рекорд для модели. Точных данных ускорения до
100 км/чпока не опубликовано, производитель оценивает динамику пикапа примерно в 4 секунды до 100 км/чдля версии с увеличенной батареей. Силовая установка работает в четырёх режимах — стандартном, спортивном, внедорожном и предназначенном для буксировки (взять на буксир F-150Lightning может до 4,5 тонны).
Блоков аккумуляторов также предложат два: с ними
F-150Lightning проедет без подзарядки либо 370, либо 480 километров. Аккумуляторы встроены в днище пикапа и укрыты со всех сторон дополнительными алюминиевыми панелями. При этом пикап можно использовать и как источник энергии. Утверждается, что бортовой запас электричества обеспечит потребности среднестатистического домашнего хозяйства в период от 3 до 10 дней. Другой вариант — запитать от пикапа, скажем, электроинструменты на стройплощадке.
Ещё одно нововведение в конструкции — передний багажник объёмом 400 литров, сформированный на месте прежнего ДВС. Он дополнительно снабжён четырьмя электророзетками, двумя портами USB и дренажными отверстиями: мыть багажник можно из шланга. Получил электрический
F-150и нововведение, анонсированное для обычных пикапов, — весы, встроенные в грузовую платформу. При этом бортовая медиасистема умеет оценивать влияние груза на запас хода.
В салоне F-150 Lightning появились настраиваемая приборная панель диагональю 12 дюймов и вертикальный 15,5-дюймовый тачскрин медиасистемы, в топовых комплектациях пикапа дебютирует её последняя версия под названием SYNC 4A (ранее уже появившаяся на Mustang
Mach-E).Система дополнена особыми режимами, информирующими о работе силовой установки. Обновлять софт будут по воздуху, включая и программное обеспечение фирменного «автопилота» BlueCruise.
Отличить электрическую версию от обычной можно будет по иному оформлению передней части с
П-образнойсветодиодной оптикой. Кроме того, для F-150Lightning подготовлено три варианта «радиаторных решёток», оптимизированных с точки зрения аэродинамики. Утверждается, что Lightning станет самым аэродинамичным в истории модели.
Выпускать пикап будут на специально организованном в Дирборне конвейере. «Живые»
F-150Lightning появятся у американских дилеров весной следующего года. При этом приём заказов на новинку уже открыт: чтобы забронировать место в очереди на покупку, необходим депозит в 100 долларов. Базовая комплектация пикапа оценена в 39 974 доллара (2,95 миллиона рублей). Это сопоставимо с ранее объявленной ценой самого доступного одномоторного Tesla Cybertruck, перспективы производства которого пока неясны, и примерно в полтора раза дешевле базового исполнения Rivian R1T.
Цена топовой комплектации Ford F-150 Lightning составит около 90 тысяч долларов. Тем самым наиболее богато оснащённый пикап оказывается доступнее, чем «премиальный» GMC Hummer EV.