Представлен электрический Ford F-150: 4 секунды до сотни и независимая подвеска

Моторы электропикапа будут развивать 430 либо 571 л.с. в зависи­мости от моди­фикации, при этом количество крутящего момента составляет 1050 Нм — рекорд для модели. Точных данных ускорения до 100 км/ч пока не опубликовано, произво­дитель оценивает динамику пикапа примерно в 4 секунды до 100 км/ч для версии с увеличенной батареей. Силовая установка работает в четырёх режимах — стандартном, спортивном, внедорожном и предназ­наченном для буксировки (взять на буксир F-150 Lightning может до 4,5 тонны).

Блоков аккумуляторов также предложат два: с ними F-150 Lightning проедет без подзарядки либо 370, либо 480 километров. Аккуму­ляторы встроены в днище пикапа и укрыты со всех сторон дополни­тельными алюмини­евыми панелями. При этом пикап можно использовать и как источник энергии. Утверждается, что бортовой запас электри­чества обеспечит потреб­ности средне­статисти­ческого домашнего хозяйства в период от 3 до 10 дней. Другой вариант — запитать от пикапа, скажем, электро­инструменты на стройплощадке.