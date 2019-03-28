Новый Ford Kuga дебютирует уже на следующей неделе
Николай Андреев
Европейское подразделение Ford опубликовало в своих соцсетях тизер кроссовера Kuga третьего поколения. Премьера модели назначена на 2 апреля 2019 года.
Как и раньше, Kuga использует платформу Фокуса: в основу новинки легла модульная архитектура C2, дебютировавшая в прошлом году вместе с хэтчбеком четвёртого поколения.
Дизайн же у кроссовера всегда был самобытным, но это, судя по шпионским снимкам, изменится: третья Куга обещает быть очень похожей на актуальный Focus. Видимо, поэтому на двери багажника появится крупное название модели.
В Россию новая Kuga не приедет вовсе, а нынешняя останется до сентября текущего года – недавно компания Ford объявила о том, что сворачивает продажи всех легковых моделей.