Новый Ford Kuga дебютирует уже на следующей неделе

Как и раньше, Kuga использует платформу Фокуса: в основу новинки легла модульная архитектура C2, дебютировавшая в прошлом году вместе с хэтчбеком четвёртого поколения.

Дизайн же у кроссовера всегда был самобытным, но это, судя по шпионским снимкам, изменится: третья Куга обещает быть очень похожей на актуальный Focus. Видимо, поэтому на двери багажника появится крупное название модели.