Представлен новый кроссовер Ford Kuga. Но в Россию он уже не приедет

В основе новой Куги лежит модульная архитектура C2, дебютировавшая на хэтчбеке Focus четвёртого поколения, благодаря которой кроссовер легче предшественника на 90 килограммов. Жёсткость на кручение нового кузова увеличилась на 10 процентов.

По сравнению с предшественником «третья» Kuga длиннее на 89 миллиметров (4620 мм), шире на 44 мм (1882 мм), ниже на 20 мм (1674 мм), а колёсная база увеличилась на 20 мм (2710 мм). Объём багажника вырос на 67 литров (523 литра).

Линейка силовых агрегатов включает в себя бензиновую 1,5-литровую «турботройку» EcoBoost мощностью 120 и 150 л.с., турбодизели 1.5 (120 л.с.) и 2.0 (190 л.с.) серии EcoBlue, а также три гибридные версии.

«Мягкий гибрид» Kuga EcoBlue Hybrid получил двухлитровый дизель мощностью 150 л.с. и 48-вольтовый стартер-генератор, который помогает двигателю в первые секунды разгона.

Обычный гибрид Kuga Hybrid оснащается 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», работающим по циклу Аткинсона, и электромотором. Его характеристики пока не уточняются. Зато известно, что у подзаряжаемой версии Kuga Plug-In Hybrid с тем же набором агрегатов силовая установка развивает 225 л.с. Отличия этой модификации – в аккумуляторе ёмкостью 14,4 кВт·ч, с которым кроссовер может проехать только на электротяге до 50 километров.

В зависимости от версии новая Kuga оснащается шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом». Полноприводная трансмиссия идёт только с самым мощным дизелем и с гибридными установками.

Все комплектации, кроме базовой, получили 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы Sync 3. Среди опций: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 575-ваттная аудиосистема Bowers & Wilkins с десятью динамиками, проекционный дисплей на 6 дюймов, беспроводная зарядка для смартфонов и система активного шумоподавления.