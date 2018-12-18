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Ford построил будку для собак. Чтобы они пережили праздники

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Компания Ford решила оригинально прорекламировать систему активного шумоподавления, которая недавно появилась в кроссовере Edge, и построила самую тихую в мире собачью будку Noise-Cancelling Kennel. В ней домашние питомцы смогут пережить бурные праздники без ненужного стресса.

Inspired by our Active Noise Control technology we've built a safe quiet space for man's best friend. Read more here https://ford.to/QuietKennel ___ Follow Ford Europe on social media: ▶ YouTube Sub' https://ford.to/FordEUsubscribe ▶ Collections http://ford.to/FordEUcollections ▶ Google+ https://ford.to/FordEuGooglePlus ▶ Instagram https://ford.to/FordEUgrams ▶ Twitter https://ford.to/FordEUtweets ▶ Google News https://ford.to/EUnews ▶ Your Ford Web Portal https://ford.to/Ford

В чём проблема?

Согласно исследованию компании, 45 процентов собак пугаются взрывов фейерверков, поэтому во время празднования Нового года питомец в панике может убежать из дома и потеряться. Для этого автопроизводитель построил убежище, которое сможет защитить чувствительные уши животных от громких звуков.

Как это работает?

Система шумоподавления похожа на ту, что используется в автомобилях или в наушниках. Микрофоны фиксируют внешний шум, а встроенная аудиосистема испускает звуковые волны той же амплитуды, но в противофазе. А для лучшей звукоизоляции основа будки изготовлена из прессованной коры пробкового дерева.

Ford говорит, что Noise-Cancelling Kennel – лишь первый продукт в рамках проекта Interventions, в котором компания собирается разрабатывать инновационные продукты для повседневной жизни с использованием технологий, используемых в автомобилях. Вот только супер-будку в серийное производство запускать пока не планируют.

Хотите такую будку?

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