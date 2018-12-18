Ford построил будку для собак. Чтобы они пережили праздники

В чём проблема?

Согласно исследованию компании, 45 процентов собак пугаются взрывов фейерверков, поэтому во время празднования Нового года питомец в панике может убежать из дома и потеряться. Для этого автопроизводитель построил убежище, которое сможет защитить чувствительные уши животных от громких звуков.

Как это работает?

Система шумоподавления похожа на ту, что используется в автомобилях или в наушниках. Микрофоны фиксируют внешний шум, а встроенная аудиосистема испускает звуковые волны той же амплитуды, но в противофазе. А для лучшей звукоизоляции основа будки изготовлена из прессованной коры пробкового дерева.

Ford говорит, что Noise-Cancelling Kennel – лишь первый продукт в рамках проекта Interventions, в котором компания собирается разрабатывать инновационные продукты для повседневной жизни с использованием технологий, используемых в автомобилях. Вот только супер-будку в серийное производство запускать пока не планируют.