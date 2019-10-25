За самое дорогое парковочное место в мире заплатили почти миллион долларов

Уникальный спидстер Ford из 1990-х выставили на продажу

Новости

Николай Андреев

В фейсбуке выставили на продажу спидстер Ford Indigo 1996 года. За автомобиль, находящийся в Детройте, просят 195 000 долларов (12,4 миллиона рублей).

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  • Ford Indigo представили на Детройтском автосалоне в 1996 году. Публике так понравился ни на что не похожий концепт-кар, что руководство компании начало планировать серийный выпуск модели. Однако инженеры не смогли приспособить спидстер под правила для дорожных машин, поэтому создали всего три экземпляра модели.

  • Продающийся автомобиль имеет полностью комплектный кузов с подъёмными дверьми и интерьер, однако у него нет двигателя. Другой сохранившийся Indigo, помимо отсутствующего мотора, не имеет дверей. Последний экземпляр, который хранится в Ford, снабжён силовым агрегатом и полностью функционирует.

  • Планировалось, что в серийное производство Ford Indigo пойдёт с бензиновым шестилитровым V12 мощностью 441 л.с. (549 Н·м), созданным при участии британской инжиниринговой компании Cosworth, и шестиступенчатой «механикой». Позже атмосферный мотор всё-таки пошёл в производство – его устанав­ливали на суперкары Aston Martin 2000-х годов.

Хотя Ford Indigo так и не попал в серию, на нём вдоволь успели покататься. Но не в реальности, а в нескольких компьютерных играх, включая Need for Speed II и серию Ford Racing.

Слышали про Ford Indigo раньше?

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