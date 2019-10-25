Уникальный спидстер Ford из 1990-х выставили на продажу
Николай Андреев
В фейсбуке выставили на продажу спидстер Ford Indigo 1996 года. За автомобиль, находящийся в Детройте, просят 195 000 долларов (12,4 миллиона рублей).
Ford Indigo представили на Детройтском автосалоне в 1996 году. Публике так понравился ни на что не похожий концепт-кар, что руководство компании начало планировать серийный выпуск модели. Однако инженеры не смогли приспособить спидстер под правила для дорожных машин, поэтому создали всего три экземпляра модели.
Продающийся автомобиль имеет полностью комплектный кузов с подъёмными дверьми и интерьер, однако у него нет двигателя. Другой сохранившийся Indigo, помимо отсутствующего мотора, не имеет дверей. Последний экземпляр, который хранится в Ford, снабжён силовым агрегатом и полностью функционирует.
Планировалось, что в серийное производство Ford Indigo пойдёт с бензиновым шестилитровым V12 мощностью 441 л.с. (549 Н·м), созданным при участии британской инжиниринговой компании Cosworth, и шестиступенчатой «механикой». Позже атмосферный мотор всё-таки пошёл в производство – его устанавливали на суперкары Aston Martin 2000-х годов.
Хотя Ford Indigo так и не попал в серию, на нём вдоволь успели покататься. Но не в реальности, а в нескольких компьютерных играх, включая Need for Speed II и серию Ford Racing.