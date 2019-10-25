Уникальный спидстер Ford из 1990-х выставили на продажу

Ford Indigo представили на Детройтском автосалоне в 1996 году. Публике так понравился ни на что не похожий концепт-кар, что руководство компании начало планировать серийный выпуск модели. Однако инженеры не смогли приспособить спидстер под правила для дорожных машин, поэтому создали всего три экземпляра модели.

Продающийся автомобиль имеет полностью комплектный кузов с подъёмными дверьми и интерьер, однако у него нет двигателя. Другой сохранившийся Indigo, помимо отсутствующего мотора, не имеет дверей. Последний экземпляр, который хранится в Ford, снабжён силовым агрегатом и полностью функционирует.