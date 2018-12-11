Ford придумал ремни безопасности с подогревом

Как он работает?

Электрические нагревательные элементы вшиты в лямки ремня, а питание на них подаётся при защёлкивании замка. То есть нагрев происходит только после пристёгивания холодным ремнём.

Зачем это нужно?

Возможно, Ford таким образом решил защитить свою разработку на случай, если конкуренты захотят сделать что-то подобное. Автопроизводитель предложил сразу несколько вариантов конструкции ремня и держателя замка, поэтому не факт, что подогреваемые ремни безопасности скоро появятся в серийных автомобилях.