Масштабную модель Ford GT40, выигравшего Ле-Ман 1969 года, продают за миллион рублей
Кирилл Малышев
Компания Amalgam известна своими масштабными моделями с высоким уровнем детализации. Её новейшее детище — копия Ford GT40, выигравшего марафон «24 часа Ле-Мана» в 1969 году, сообщает Road & Track. За игрушку в масштабе 1:8 просят 13 тысяч долларов (миллион рублей).
«Эта модель будет одной из самых глубоко изученных и тонко детализированных, которые мы когда-либо создавали. Мы не пожалели никаких средств в усилиях сделать эту модель абсолютно аутентичной и великолепно детализированной во всех отношениях», — отметил основатель Amalgam Сэнди Коупман.
Только на изучение реальной машины по архивным фотографиям и документам ушло полтора года и 4000 человеко-часов. В модели тысячи деталей, и каждая сверена с оригиналом. Как и любая гоночная машина, Ford GT40 постоянно модернизировался и переделывался. Так вот: специалисты Amalgam вникли в тему настолько, что сделали точную копию именно той версии, которая вышла на старт Ле-Мана 1969 года.
На фотографиях показана последняя предсерийная версия. Она ещё не окрашена, и на ней нет декора. После одобрения облика компанией Ford стартует производство товарных образцов. Amalgam уже продала 30 машинок. Заказы можно оставлять на сайте производителя. Общий тираж не уточняется.
Компания Bentley летом прошлого года выпустила масштабную, уменьшенную в восемь раз копию купе Continental GT последнего поколения. Машинку делают больше 300 часов вручную из более чем 1000 деталей. Стоит она как новая Lada Vesta — 9200 долларов. У модельки открываются двери, капот и багажник. Её делают под заказ с учётом пожеланий клиента.