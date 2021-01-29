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Масштабную модель Ford GT40, выигравшего Ле-Ман 1969 года, продают за миллион рублей

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Кирилл Малышев

Компания Amalgam известна своими масштабными моделями с высоким уровнем детали­зации. Её новейшее детище — копия Ford GT40, выигравшего марафон «24 часа Ле-Мана» в 1969 году, сообщает Road & Track. За игрушку в масштабе 1:8 просят 13 тысяч долларов (миллион рублей).

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  • «Эта модель будет одной из самых глубоко изученных и тонко детали­зированных, которые мы когда-либо создавали. Мы не пожалели никаких средств в усилиях сделать эту модель абсолютно аутентичной и велико­лепно детализи­рованной во всех отношениях», — отметил основатель Amalgam Сэнди Коупман.

  • Только на изучение реальной машины по архивным фото­графиям и документам ушло полтора года и 4000 человеко-часов. В модели тысячи деталей, и каждая сверена с оригиналом. Как и любая гоночная машина, Ford GT40 постоянно модерни­зировался и переделы­вался. Так вот: специалисты Amalgam вникли в тему настолько, что сделали точную копию именно той версии, которая вышла на старт Ле-Мана 1969 года.

  • На фотографиях показана последняя предсерийная версия. Она ещё не окрашена, и на ней нет декора. После одобрения облика компанией Ford стартует произ­водство товарных образцов. Amalgam уже продала 30 машинок. Заказы можно оставлять на сайте производителя. Общий тираж не уточняется.

  • Компания Bentley летом прошлого года выпустила масштабную, уменьшенную в восемь раз копию купе Continental GT последнего поколения. Машинку делают больше 300 часов вручную из более чем 1000 деталей. Стоит она как новая Lada Vesta — 9200 долларов. У модельки открываются двери, капот и багажник. Её делают под заказ с учётом пожеланий клиента.

Что круче – настоящий Solaris или масштабный Ford GT40?

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