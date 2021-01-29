Масштабную модель Ford GT40, выигравшего Ле-Ман 1969 года, продают за миллион рублей

«Эта модель будет одной из самых глубоко изученных и тонко детали­зированных, которые мы когда-либо создавали. Мы не пожалели никаких средств в усилиях сделать эту модель абсолютно аутентичной и велико­лепно детализи­рованной во всех отношениях», — отметил основатель Amalgam Сэнди Коупман.

Только на изучение реальной машины по архивным фото­графиям и документам ушло полтора года и 4000 человеко-часов. В модели тысячи деталей, и каждая сверена с оригиналом. Как и любая гоночная машина, Ford GT40 постоянно модерни­зировался и переделы­вался. Так вот: специалисты Amalgam вникли в тему настолько, что сделали точную копию именно той версии, которая вышла на старт Ле-Мана 1969 года.

На фотографиях показана последняя предсерийная версия. Она ещё не окрашена, и на ней нет декора. После одобрения облика компанией Ford стартует произ­водство товарных образцов. Amalgam уже продала 30 машинок. Заказы можно оставлять на сайте производителя. Общий тираж не уточняется.