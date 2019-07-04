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Ford выпустил трековый GT, который оказался лучше гоночного

Новости

Николай Андреев

На Фестивале скорости в британском Гудвуде Ford представил трековую версию супер­кара GT, которая называется Mk II. Она создана по мотивам спортивной модификации, которая выступала в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Однако в компании отметили, что при разработке Mk II не учитывался регламент, поэтому новинка оказалась мощнее и легче гоночного варианта.

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  • Внешне Ford GT Mk II похож на гоночный GTE Pro. Купе получило увеличенный сплиттер, дополнительные аэродинамические элементы на бамперах и порогах, воздухозаборник над моторным отсеком, огромное антикрыло и спортивный диффузор. Всё это позволило увеличить прижимную силу на 181 килограмм по сравнению с гоночной версией.

  • Вместо стальных тормозных дисков, которые соответствуют требованиям гоночной серии, трековая версия получила карбон-керамические механизмы. Они вместе с рядом других доработок снизили массу купе на 91 килограмм.

  • Мощность 3,5-литрового V6 с двумя турбинами довели до 710 лошадиных сил. Это на 55 сил больше, чем у дорожного Ford GT, и на 200 л.с. с лишним сил больше отдачи двигателя спортивного GTE Pro. Доработке подверглась и система охлаждения.

  • Всего выпустят 45 экземпляров Ford GT Mk II. Стоимость трекового суперкара составляет 1,2 миллиона долларов (76,2 миллиона рублей).

Гоночный, но менее мощный GT или более мощный, но просто трековый?

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