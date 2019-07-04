Ford выпустил трековый GT, который оказался лучше гоночного

На Фестивале скорости в британском Гудвуде Ford представил трековую версию супер­кара GT, которая называется Mk II. Она создана по мотивам спортивной модификации, которая выступала в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Однако в компании отметили, что при разработке Mk II не учитывался регламент, поэтому новинка оказалась мощнее и легче гоночного варианта.