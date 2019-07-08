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На продажу выставили 13-летний Ford GT с невероятно маленьким пробегом

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Андрей Шульдешов

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги суперкар Ford GT предыдущего поколения с уникально маленьким пробегом: на одометре машины 2006 года выпуска значатся меньше 19 кило­метров. По мнению продавца, экземп­ляров Ford GT с меньшим пробегом не существует.

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  • Кузов окрашен в ярко-красный цвет с белыми полосами. В 2006-м выпустили всего 327 таких машин. Причём белые гоночные полосы были опцией. Так же, как и алюминиевые колёсные диски BBS особого дизайна, красные тормозные суппорты и аудио­система McIntosh. Всё это допоборудование есть и у продава­емого GT.

  • Торги состоятся осенью. По прогнозам экспертов, суперкар уйдёт с молотка за 280 000 – 340 000 долларов.

  • Это поколение Ford GT было выпущено в честь 40-летия победы Ford в Ле-Мане. Суперкар оснащён 5,4-литро­вым V8 с компрес­сором, который выдаёт 550 лошади­ных сил и работает в паре с шести­ступен­чатой механиче­ской коробкой передач Riccardo. Разгон до сотни занимает у двух­дверки 3,3 секунды.

Купить Ford GT и не ездить на нём: это нормально?

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