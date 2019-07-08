На продажу выставили 13-летний Ford GT с невероятно маленьким пробегом

Кузов окрашен в ярко-красный цвет с белыми полосами. В 2006-м выпустили всего 327 таких машин. Причём белые гоночные полосы были опцией. Так же, как и алюминиевые колёсные диски BBS особого дизайна, красные тормозные суппорты и аудио­система McIntosh. Всё это допоборудование есть и у продава­емого GT.