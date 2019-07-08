На продажу выставили 13-летний Ford GT с невероятно маленьким пробегом
Андрей Шульдешов
Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги суперкар Ford GT предыдущего поколения с уникально маленьким пробегом: на одометре машины 2006 года выпуска значатся меньше 19 километров. По мнению продавца, экземпляров Ford GT с меньшим пробегом не существует.
Кузов окрашен в ярко-красный цвет с белыми полосами.
В 2006-мвыпустили всего 327 таких машин. Причём белые гоночные полосы были опцией. Так же, как и алюминиевые колёсные диски BBS особого дизайна, красные тормозные суппорты и аудиосистема McIntosh. Всё это допоборудование есть и у продаваемого GT.
Торги состоятся осенью. По прогнозам экспертов, суперкар уйдёт с молотка за 280 000 – 340 000 долларов.
Это поколение Ford GT было выпущено в честь
40-летияпобеды Ford в Ле-Мане.Суперкар оснащён 5,4-литровым V8с компрессором, который выдаёт 550 лошадиных сил и работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач Riccardo. Разгон до сотни занимает у двухдверки 3,3 секунды.