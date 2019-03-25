Ford GT разогнался до 483 километров в час. Это новый мировой рекорд

Чтобы поставить рекорд, Форду потребовались три попытки. Первый подход зафиксировал скорость в 174,5 мили в час (280 км/ч), вторая попытка была ближе к цели, показав 240 миль в час (386 км/ч), а третий заезд вписал суперкар в историю с результатом в 300,4 мили в час или 484,44 км/ч. Причём рекорд поставлен на короткой прямой длиной в 1 милю (1,61 километра). На более длинной дистанции Ford GT может разогнаться ещё быстрее.