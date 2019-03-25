LEXUS UX – городской автомобиль или настоящий кроссовер?

Ford GT разогнался до 483 километров в час. Это новый мировой рекорд

Видео

Николай Андреев

В последний день мероприятия «Техасская Миля», организованного в аэропорту Виктория, тюнинг-ателье M2K Motorsports провело заезд на доработанном суперкаре Ford GT 2006 года выпуска с двигателем мощностью около 2500 лошадиных сил. Которому, тем не менее, разрешено выезжать на дороги общего пользования. В итоге этот автомобиль установил новый мировой рекорд.

Чтобы поставить рекорд, Форду потребовались три попытки. Первый подход зафиксировал скорость в 174,5 мили в час (280 км/ч), вторая попытка была ближе к цели, показав 240 миль в час (386 км/ч), а третий заезд вписал суперкар в историю с результатом в 300,4 мили в час или 484,44 км/ч. Причём рекорд поставлен на короткой прямой длиной в 1 милю (1,61 километра). На более длинной дистанции Ford GT может разогнаться ещё быстрее.

Чем ответит Bugatti Chiron?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение