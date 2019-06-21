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Ford GT получит хардкорную версию

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Николай Андреев

На Фестивале скорости в британском Гудвуде Ford покажет новую спецверсию суперкара GT. Премьера новинки состоится 4 июля.

  • Судя по единственному тизеру, Ford GT получит гигантское антикрыло и воздуховод на крыше. Похожие детали устанавливаются на гоночную модификацию купе для гонок на выносливость в классе GTE Pro.

  • Неизвестно, входит ли новая спецверсия в общий тираж модели в 1350 экземпляров, так как все автомобили уже проданы тщательно отобранным клиентам. При этом покупатели подписали с Ford договор, согласно которому суперкары нельзя перепродавать в течение первых двух лет владения.

Стандартный Ford GT
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Стандартный Ford GT

Ford GT дебютировал в 2016 году. Он оснащается двигателем 3.5 V6 EcoBoost с двумя турбинами, развивающим 655 лошадиных сил и 745 Н·м крутящего момента. Максимальная скорость составляет 347 км/ч – GT является самой быстрой серийной моделью марки.

Нужна ли Ford GT хардкорная версия?

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