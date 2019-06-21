Ford GT получит хардкорную версию

Судя по единственному тизеру, Ford GT получит гигантское антикрыло и воздуховод на крыше. Похожие детали устанавливаются на гоночную модификацию купе для гонок на выносливость в классе GTE Pro.

Неизвестно, входит ли новая спецверсия в общий тираж модели в 1350 экземпляров, так как все автомобили уже проданы тщательно отобранным клиентам. При этом покупатели подписали с Ford договор, согласно которому суперкары нельзя перепродавать в течение первых двух лет владения.