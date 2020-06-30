На продажу выставлен единственный Ford GT Roadster, участвовавший в Ле-Мане

Гоночный автомобиль (шасси GT/109) был создан подразде­лением Ford Advanced Vehicles в Англии. Это один из пяти родстеров, когда-либо построенных, всего один из двух, доживший до наших дней, и един­ственный, который участвовал в 24-часовом марафоне в Ле-Мане.

В отличие от других прототипов Ford GT40 тех времён, родстер имеет масляные радиаторы, разме­щённые по бокам от двигателя, более высокий задний спойлер, венти­ляци­онные отвер­стия в задней части кузова и расшири­тельный бачок для охлаждающей жидкости двигателя.

Двигатель V8 объёмом 4,7 л сочетается с пятиступен­чатой механической коробкой передач ZF, из-за поломки которой авто­мобиль выбыл из 24-часо ­вой гонки 1965 года после 11-го круга. В экипаж входили Морис Трентиньян и Ги Лижье.