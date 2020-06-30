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На продажу выставлен единственный Ford GT Roadster, участвовавший в Ле-Мане

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Артем Шахнович

Ford GT Roadster 1965 года, участвовавший в 24-часовой гонке в Ле-Мане, продадут на аукционе Mecum в июле. За автомобиль плани­руется выручить от 7,5 до 10 млн долларов, пишет Carscoops.

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  • Гоночный автомобиль (шасси GT/109) был создан подразде­лением Ford Advanced Vehicles в Англии. Это один из пяти родстеров, когда-либо построенных, всего один из двух, доживший до наших дней, и един­ственный, который участвовал в 24-часовом марафоне в Ле-Мане.

  • В отличие от других прототипов Ford GT40 тех времён, родстер имеет масляные радиаторы, разме­щённые по бокам от двигателя, более высокий задний спойлер, венти­ляци­онные отвер­стия в задней части кузова и расшири­тельный бачок для охлаждающей жидкости двигателя.

  • Двигатель V8 объёмом 4,7 л сочетается с пятиступен­чатой механической коробкой передач ZF, из-за поломки которой авто­мобиль выбыл из 24-часо­вой гонки 1965 года после 11-го круга. В экипаж входили Морис Трентиньян и Ги Лижье.

  • В 1986 году гоночный автомобиль купил калифор­нийский исполни­тель трюков и кастомайзер Дин Джеффрис. После его смерти суперкар унаследо­вал его сын. В 2013 году машину приобрёл Дана Мекум, основатель Mecum Auctions, и заказал полную реставрацию до ориги­нальной ле-мановской конфигурации. 

Потратили бы 10 млн долларов на уникальный автомобиль?

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