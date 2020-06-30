На продажу выставлен единственный Ford GT Roadster, участвовавший в Ле-Мане
Артем Шахнович
Гоночный автомобиль (шасси GT/109) был создан подразделением Ford Advanced Vehicles в Англии. Это один из пяти родстеров, когда-либо построенных, всего один из двух, доживший до наших дней, и единственный, который участвовал в 24-часовом марафоне в Ле-Мане.
В отличие от других прототипов Ford GT40 тех времён, родстер имеет масляные радиаторы, размещённые по бокам от двигателя, более высокий задний спойлер, вентиляционные отверстия в задней части кузова и расширительный бачок для охлаждающей жидкости двигателя.
Двигатель V8 объёмом 4,7 л сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач ZF,
из-заполомки которой автомобиль выбыл из 24-часовой гонки 1965 года после 11-гокруга. В экипаж входили Морис Трентиньян и Ги Лижье.
В 1986 году гоночный автомобиль купил калифорнийский исполнитель трюков и кастомайзер Дин Джеффрис. После его смерти суперкар унаследовал его сын. В 2013 году машину приобрёл Дана Мекум, основатель Mecum Auctions, и заказал полную реставрацию до оригинальной
ле-мановскойконфигурации.