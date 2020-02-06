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Ford GT обновился и стал мощнее

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Николай Андреев

На Чикагском автосалоне компания Ford представила модерни­зиро­ванный супер­кар GT. Вместо изменения внеш­ности и салона разра­ботчики создали две спецверсии и усовер­шен­ствовали купе технически.

Ford GT Liquid Carbon Edition
Ford GT Liquid Carbon Edition
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Ford GT Liquid Carbon Edition

  • Мощность 3,5-литрового V6 с двумя турбинами увеличена с 655 до 669 л.с. за счёт новых поршней, модернизи­рованных катушек зажигания и увели­ченных интеркулеров. Эти изменения, а также пере­настро­енная подвеска взяты от 710-сильный трековой версии Ford GT Mk II. Помимо этого дорожная версия получила титановый выхлоп от Akrapoviс, который на 4,5 килограмма легче прежней стальной системы.

  • Первая спецверсия именуется Liquid Carbon Edition. И под «жидким карбоном» подразуме­вается прозрачный лак, которым покрыт углепласти­ковый кузов суперкара. За доплату можно украсить «голый» кузов и корпуса зеркал цветными полосками.

  • Второй стайлинг-пакет — это обновлённая версия Heritage Edition. Такой Ford GT имеет историче­скую ливрею Gulf Racing в синем и оранжевом цветах. Обе спецверсии оснащены карбоновыми колёсами с титановыми болтами и шести­точечными ремнями безопасности в салоне.

Поставки модернизированных Ford GT начнутся в ближайшее время. При этом тираж модели, как и прежде, ограничен 1350 экземп­лярами. Производство суперкара закончится в 2022 году.

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