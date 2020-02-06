Ford GT обновился и стал мощнее

Мощность 3,5-литрового V6 с двумя турбинами увеличена с 655 до 669 л.с. за счёт новых поршней, модернизи­рованных катушек зажигания и увели­ченных интеркулеров. Эти изменения, а также пере­настро­енная подвеска взяты от 710-сильный трековой версии Ford GT Mk II. Помимо этого дорожная версия получила титановый выхлоп от Akrapoviс, который на 4,5 килограмма легче прежней стальной системы.