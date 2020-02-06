Ford GT обновился и стал мощнее
Николай Андреев
На Чикагском автосалоне компания Ford представила модернизированный суперкар GT. Вместо изменения внешности и салона разработчики создали две спецверсии и усовершенствовали купе технически.
Мощность 3,5-литрового V6 с двумя турбинами увеличена с 655 до 669 л.с. за счёт новых поршней, модернизированных катушек зажигания и увеличенных интеркулеров. Эти изменения, а также перенастроенная подвеска взяты от 710-сильный трековой версии Ford GT Mk II. Помимо этого дорожная версия получила титановый выхлоп от Akrapoviс, который на 4,5 килограмма легче прежней стальной системы.
Первая спецверсия именуется Liquid Carbon Edition. И под «жидким карбоном» подразумевается прозрачный лак, которым покрыт углепластиковый кузов суперкара. За доплату можно украсить «голый» кузов и корпуса зеркал цветными полосками.
Второй стайлинг-пакет — это обновлённая версия Heritage Edition. Такой Ford GT имеет историческую ливрею Gulf Racing в синем и оранжевом цветах. Обе спецверсии оснащены карбоновыми колёсами с титановыми болтами и шеститочечными ремнями безопасности в салоне.
Поставки модернизированных Ford GT начнутся в ближайшее время. При этом тираж модели, как и прежде, ограничен 1350 экземплярами. Производство суперкара закончится в 2022 году.