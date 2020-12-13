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На продажу выставлен Ford GT в комплекте с наручными часами и специальным трейлером

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Михаил Кондратьев

Аукционный дом Barret-Jackson пополнил список лотов суперкаром Ford GT, который предлагается в комплекте с особыми наручными часами. Они продавались только владельцам модели и стоили 11,5 тысячи долларов (840 тысяч рублей).

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  • Дорогой аксессуар был подготовлен фирмой Autodromo. Часы в корпусе из стали и керамики диаметром 43 миллиметра, помимо стилизованного циферблата, обладают гравировкой с номером шасси каждого конкретного автомобиля.

  • Ещё одной особенностью лота стал трейлер в комплекте. Прицеп фирмы Jimglo был разработан специально для модели GT — у него большие дверцы по бокам, позволяющие открыть двери-«крылья» суперкара, когда он внутри. Кроме того, рампа спроектирована таким образом, чтобы в процессе погрузки нельзя было повредить обвес автомобиля.

  • Суперкар 2017 года выпуска проехал всего 130 километров. Его первый владелец заказал чёрный цвет кузова Shadow Black, доплатил за особую отделку салона 25 тысяч долларов, а также купил опциональный титановый выхлоп (10 тысяч долларов). Торги за машину пройдут в марте следующего года.

  • Ford GT второго поколения представили в 2016-м. Он получил 3,5-литровый V6 с двумя турбинами мощностью 655 сил. Чтобы купить автомобиль, нужно было пройти собеседование с представителями марки и подписать договор, согласно которому его нельзя перепродавать в течение двух лет. В 2019 году на аукционе был легально перепродан первый GT — за 1,5 миллиона долларов, что примерно втрое выше заводской цены.

  • В 2020-м Ford показал обновлённый вариант суперкара. Он стал мощнее и получил две спецверсии. Всего будет выпущено 1350 экземпляров, производство завершится в 2022 году.

Ford GT достаточно особенный, чтобы перепродаваться в разы дороже?

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