На продажу выставлен Ford GT в комплекте с наручными часами и специальным трейлером

Дорогой аксессуар был подготовлен фирмой Autodromo. Часы в корпусе из стали и керамики диаметром 43 миллиметра, помимо стилизованного циферблата, обладают гравировкой с номером шасси каждого конкретного автомобиля.

Ещё одной особенностью лота стал трейлер в комплекте. Прицеп фирмы Jimglo был разработан специально для модели GT — у него большие дверцы по бокам, позволяющие открыть двери-«крылья» суперкара, когда он внутри. Кроме того, рампа спроектирована таким образом, чтобы в процессе погрузки нельзя было повредить обвес автомобиля.

Суперкар 2017 года выпуска проехал всего 130 километров. Его первый владелец заказал чёрный цвет кузова Shadow Black, доплатил за особую отделку салона 25 тысяч долларов, а также купил опциональный титановый выхлоп (10 тысяч долларов). Торги за машину пройдут в марте следующего года.

Ford GT второго поколения представили в 2016-м. Он получил 3,5-литровый V6 с двумя турбинами мощностью 655 сил. Чтобы купить автомобиль, нужно было пройти собеседование с представителями марки и подписать договор, согласно которому его нельзя перепродавать в течение двух лет. В 2019 году на аукционе был легально перепродан первый GT — за 1,5 миллиона долларов, что примерно втрое выше заводской цены.