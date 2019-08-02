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За уникальный родстер Ford хотят выручить 9 миллионов долларов

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Николай Андреев

Аукционный дом RM Sotheby's 15 августа проведёт торги, на которых выставят родстер Ford GT40 1965 года. Он является первым прототипом версии модели без верха. Оценочная стоимость автомобиля — 7 000 000 – 9 000 000 долларов.

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  • Родстер с заводским номером GT/108 является одним из четырёх прототипов, построенных на стальном шасси. Для остальных использовали алюминиевые платформы. На этом автомобиле ездили гонщики Формулы-1 Кен Майлз и Джим Кларк, а также инженер Кэрролл Шелби.

  • Выставленный на продажу автомобиль прошёл две реставрации: в 1983 и 2003 годах. По словам представителей аукционного дома, этот родстер является единственным среди всех прототипов модели, сохранившим оригинальную внешность. Всего Ford сделал двенадцать прототипов GT40, семь из которых были купе.

Ford GT40 создали для гонок на выносливость. Модель четыре раза подряд выигрывала 24-часовой марафон в Ле-Мане — с 1966 по 1969 год. Из-за требований регламента тогда выпускались и дорожные версии. Всего с 1964 по 1969 год произведено 107 экземпляров. Они оснащались восьмицилиндровыми двигателями объёмом от 4,2 до семи литров.

Стоит эта машина таких денег?

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