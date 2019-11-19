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Ford GT40 из «Ford против Ferrari» выставили на продажу

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Николай Андреев

Аукционный дом Mecum в январе 2020 года проведёт торги, где будет продаваться реплика спорткара Ford GT40 1966 года. Этот автомобиль принимал участие в съёмках фильма «Ford против Ferrari».

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  • Машину построила калифорнийская фирма Superformance, которая специали­зируется на создании реплик культовых американских спорткаров. Автомобиль сделан задолго до съёмок, но увидев его, продюсеры картины решили взять именно эту машину для одного из главных героев — гонщика Кена Майлза, которого играет Кристиан Бейл.

  • Реплика максимально точно воспроизводит оригинальный Ford GT40: как внешний вид гоночного автомобиля, включая трёхцветную ливрею Gulf Blue и колёсные диски, так и интерьер. Однако у машины есть и современные компоненты. Так, в бардачке спрятан блок управления климатической установкой.

  • Шасси тоже современное. Спереди и сзади у машины независимая подвеска, спортивные пружины H&R, амортизаторы Bilstein и дисковые тормоза Wilwood. Вместо оригинального семилитрового V8 и четырёх­ступенчатой «механики» на копию установлен 8,4-литро­вый V8 от тюнинг-ателье Roush Performance, мощностью — более 600 л.с. В паре с агрегатом работает пятиступенчатая «механика».

  • Ценности автомобиля добавляют автографы Чарли Агапиу, руководителя команды Кена Майлза, и Питера Майлза, сына британского гонщика. Вместе с репликой Ford GT40 в начале января на аукционе выставят на продажу Ford Mustang 1967 года, так же известный, как «Элеонор». Это купе участво­вало в съёмках «Угнать за 60 секунд» 2000 года.

Что лучше: копия настоящей машины, но из фильма или оригинальный GT40, который нигде не снимался?

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