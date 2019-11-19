Ford GT40 из «Ford против Ferrari» выставили на продажу

Машину построила калифорнийская фирма Superformance, которая специали­зируется на создании реплик культовых американских спорткаров. Автомобиль сделан задолго до съёмок, но увидев его, продюсеры картины решили взять именно эту машину для одного из главных героев — гонщика Кена Майлза, которого играет Кристиан Бейл.

Реплика максимально точно воспроизводит оригинальный Ford GT40: как внешний вид гоночного автомобиля, включая трёхцветную ливрею Gulf Blue и колёсные диски, так и интерьер. Однако у машины есть и современные компоненты. Так, в бардачке спрятан блок управления климатической установкой.

Шасси тоже современное. Спереди и сзади у машины независимая подвеска, спортивные пружины H&R, амортизаторы Bilstein и дисковые тормоза Wilwood. Вместо оригинального семилитрового V8 и четырёх­ступенчатой «механики» на копию установлен 8,4-литро ­вый V8 от тюнинг-ателье Roush Performance, мощностью — более 600 л.с. В паре с агрегатом работает пятиступенчатая «механика».