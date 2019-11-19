Ford GT40 из «Ford против Ferrari» выставили на продажу
Николай Андреев
Аукционный дом Mecum в январе 2020 года проведёт торги, где будет продаваться реплика спорткара Ford GT40 1966 года. Этот автомобиль принимал участие в съёмках фильма «Ford против Ferrari».
Машину построила калифорнийская фирма Superformance, которая специализируется на создании реплик культовых американских спорткаров. Автомобиль сделан задолго до съёмок, но увидев его, продюсеры картины решили взять именно эту машину для одного из главных героев — гонщика Кена Майлза, которого играет Кристиан Бейл.
Реплика максимально точно воспроизводит оригинальный Ford GT40: как внешний вид гоночного автомобиля, включая трёхцветную ливрею Gulf Blue и колёсные диски, так и интерьер. Однако у машины есть и современные компоненты. Так, в бардачке спрятан блок управления климатической установкой.
Шасси тоже современное. Спереди и сзади у машины независимая подвеска, спортивные пружины H&R, амортизаторы Bilstein и дисковые тормоза Wilwood. Вместо оригинального семилитрового V8 и четырёхступенчатой «механики» на копию установлен
8,4-литровый V8 от тюнинг-ателье Roush Performance, мощностью — более 600 л.с. В паре с агрегатом работает пятиступенчатая «механика».
Ценности автомобиля добавляют автографы Чарли Агапиу, руководителя команды Кена Майлза, и Питера Майлза, сына британского гонщика. Вместе с репликой Ford GT40 в начале января на аукционе выставят на продажу Ford Mustang 1967 года, так же известный, как «Элеонор». Это купе участвовало в съёмках «Угнать за 60 секунд» 2000 года.