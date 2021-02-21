Ford попросил дилеров одолжить жителям обесточенного Техаса пикапы F-150 с генераторами

В Ford уточнили, что на стоянках дилеров штата насчиты­вается 415 машин с необходимым оснащением. При этом компания выплатит центрам компенсации в размере 600 долларов за каждый предостав­ленный автомобиль.

Модель последнего поколения обладает несколькими вариантами бортовых генераторов. Для всех версий, за исключе­нием базовой (с 3,3-литровым атмосферным V6), в качестве опции предлагается устройство мощностью 2 кВт.

У гибридной модификации F-150 уже в базовое оснащение входит генератор на 2,4 кВт, тогда как за доплату доступно устройство мощностью 7,2 кВт.

Ранее владельцы пикапов поделились на форумах опытом использо­вания машин в качестве источника электро­энергии. Они подключили к автомо­билю различную бытовую технику и «заряжали» её по несколько часов в день. Кто-то использовал метод 12 или даже 72 часа без перерыва.