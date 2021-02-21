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Ford попросил дилеров одолжить жителям обесточенного Техаса пикапы F-150 с генераторами

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Михаил Кондратьев

Компания Ford обратилась к дилерам в Техасе с просьбой одолжить местным жителям пикапы F-150 с бортовыми генераторами. Они могут выручить тех, кто остался без электро­энергии вследствие растянув­шейся на несколько дней снежной бури. Об этом сообщает Automotive News.

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  • В Ford уточнили, что на стоянках дилеров штата насчиты­вается 415 машин с необходимым оснащением. При этом компания выплатит центрам компенсации в размере 600 долларов за каждый предостав­ленный автомобиль.

  • Модель последнего поколения обладает несколькими вариантами бортовых генераторов. Для всех версий, за исключе­нием базовой (с 3,3-литровым атмосферным V6), в качестве опции предлагается устройство мощностью 2 кВт.

  • У гибридной модификации F-150 уже в базовое оснащение входит генератор на 2,4 кВт, тогда как за доплату доступно устройство мощностью 7,2 кВт.

  • Ранее владельцы пикапов поделились на форумах опытом использо­вания машин в качестве источника электро­энергии. Они подключили к автомо­билю различную бытовую технику и «заряжали» её по несколько часов в день. Кто-то использовал метод 12 или даже 72 часа без перерыва.

  • Ford F-150 четырнадцатого поколения был представлен летом 2020 года. Он сохранил те же раму и алюмини­евый каркас кабины, но получил новые наружные панели. Пикап имеет огромное количество версий — с тремя типами кабины, двумя вариантами колёсной базы и шестью силовыми установками на выбор. Кроме того, у него богатый список допол­нитель­ного оборудования.

Вам бы пригодился автомобиль с таким оборудованием?

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