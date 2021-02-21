Ford попросил дилеров одолжить жителям обесточенного Техаса пикапы F-150 с генераторами
Михаил Кондратьев
Компания Ford обратилась к дилерам в Техасе с просьбой одолжить местным жителям пикапы F-150 с бортовыми генераторами. Они могут выручить тех, кто остался без электроэнергии вследствие растянувшейся на несколько дней снежной бури. Об этом сообщает Automotive News.
В Ford уточнили, что на стоянках дилеров штата насчитывается 415 машин с необходимым оснащением. При этом компания выплатит центрам компенсации в размере 600 долларов за каждый предоставленный автомобиль.
Модель последнего поколения обладает несколькими вариантами бортовых генераторов. Для всех версий, за исключением базовой (с 3,3-литровым атмосферным V6), в качестве опции предлагается устройство мощностью 2 кВт.
У гибридной модификации
F-150уже в базовое оснащение входит генератор на 2,4 кВт, тогда как за доплату доступно устройство мощностью 7,2 кВт.
Ранее владельцы пикапов поделились на форумах опытом использования машин в качестве источника электроэнергии. Они подключили к автомобилю различную бытовую технику и «заряжали» её по несколько часов в день. Кто-то использовал метод 12 или даже 72 часа без перерыва.
Ford F-150 четырнадцатого поколения был представлен летом 2020 года. Он сохранил те же раму и алюминиевый каркас кабины, но получил новые наружные панели. Пикап имеет огромное количество версий — с тремя типами кабины, двумя вариантами колёсной базы и шестью силовыми установками на выбор. Кроме того, у него богатый список дополнительного оборудования.