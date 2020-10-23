Себестоимость электромобилей и машин с ДВС сравняется к 2024 году

Уникальный прототип Ford продают всего за 87 тысяч рублей

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Дмитрий Елизаров

Построенный в 1996 году единственный образец концепт-кара Ford Ghia Vivace выставлен на продажу на площадке Bringatrailer. Цена лота сейчас составляет 1150 долларов (чуть более 87 тысяч рублей), но объясняется такая низкая ставка просто: у концепта нет ни мотора, ни салона.

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  • Четверть века назад созданием прототипа Ghia Vivace компания Ford преследовала две цели: изучить возможности применения пластика в сочетании с алюминиевой пространственной рамой и продемонстрировать новые веяния в фирменной стилистике.

  • Шоу-кар представлял собой лишь дизайнерский макет: он был лишён силовой установки и рулевого управления. Салона как такового тоже не было, двери не открывались, а стёкла не опускались. Перемещать «автомобиль» можно только на тележке.

  • Продавец упоминает, что прототип пребывает не в лучшем состоянии. Пластиковые панели концепта имеют царапины, сколы, трещины и следы предшествующего ремонта.

  • Концепт, представляющий собой, по сути, музейный экспонат, должен сменить владельца через 6 дней, когда завершатся торги.

  • В июле нынешнего года на той же площадке продавали другую машину, не имеющую права передвигаться по дорогам общего пользования, — ракетомобиль, построенный для установления рекордов скорости. В итоге его приобрели за 175 тысяч долларов, то есть 13,3 миллиона рублей.

Пригодился бы вам такой концепт?

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