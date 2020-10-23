Уникальный прототип Ford продают всего за 87 тысяч рублей

Четверть века назад созданием прототипа Ghia Vivace компания Ford преследовала две цели: изучить возможности применения пластика в сочетании с алюминиевой пространственной рамой и продемонстрировать новые веяния в фирменной стилистике.

Шоу-кар представлял собой лишь дизайнерский макет: он был лишён силовой установки и рулевого управления. Салона как такового тоже не было, двери не открывались, а стёкла не опускались. Перемещать «автомобиль» можно только на тележке.

Продавец упоминает, что прототип пребывает не в лучшем состоянии. Пластиковые панели концепта имеют царапины, сколы, трещины и следы предшествующего ремонта.

Концепт, представляющий собой, по сути, музейный экспонат, должен сменить владельца через 6 дней, когда завершатся торги.