Тяжёлый пикап Ford F-250 подготовили к экстремальному бездорожью
Дмитрий Елизаров
Компания Shelby American представила модифицированную версию пикапа Ford
Внешность стандартного F-250 изменили за счёт нового капота с воздухозаборниками, силовых бамперов и «люстры» на стыке кабины и грузовой платформы. В самой платформе появилась каркасная система. Она предназначена для фиксации двух запасных колёс, но работает и на повышение жёсткости кузова. Кроме того, внедорожник снабдили подножками с сервоприводами и 18-дюймовыми колёсами с внедорожной резиной ВF Goodrich на 37 дюймов. Изменения в интерьере ограничились новой отделкой кресел с фирменной вышивкой и карбоновым декором панелей.
Подвеску модели доработали за счёт компонентов марки Fox, включая альтернативные рычаги, усиленные стабилизаторы, новые пружины и спортивные амортизаторы с выносными резервуарами. В итоге пикапу не только увеличили дорожный просвет и ходы подвесок, но и улучшили управляемость при скоростном преодолении бездорожья.
За основу для демонстрационного экземпляра Shelby взяли пикап, оснащённый 6,7-литровым дизелем Power Stroke — он развивает 475 л.с. и 1424 Нм крутящего момента и устанавливается за доплату. Базовым для
F-250служит бензиновый V8 объёмом 6,2 литра, но предусмотрен и более крупный двигатель: при объёме в 7,3 литра этот V8 выдаёт 450 л.с. и 644 Нм.
Всего Shelby American планирует собрать в нынешнем году только 250 экземпляров
F-250Super Baja.
Несколько недель назад Ford представил собственную версию экстремального пикапа —
F-150Raptor нового поколения. Автомобиль получил полностью новую подвеску (как и в случае с Super Baja, на компонентах Fox), но сохранил прежний 3,5-литровый V6 от Раптора предыдущего поколения.