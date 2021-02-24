Тяжёлый пикап Ford F-250 подготовили к экстремальному бездорожью

Внешность стандартного F-250 изменили за счёт нового капота с воздухо­заборниками, силовых бамперов и «люстры» на стыке кабины и грузовой платформы. В самой платформе появилась каркасная система. Она предназ­начена для фиксации двух запасных колёс, но работает и на повышение жёсткости кузова. Кроме того, внедорожник снабдили подножками с серво­приводами и 18-дюймовыми колёсами с внедорожной резиной ВF Goodrich на 37 дюймов. Изменения в интерьере ограничи­лись новой отделкой кресел с фирменной вышивкой и карбоновым декором панелей.

Подвеску модели доработали за счёт компо­нентов марки Fox, включая альтер­нативные рычаги, усиленные стабили­заторы, новые пружины и спортивные амортизаторы с выносными резерву­арами. В итоге пикапу не только увеличили дорожный просвет и ходы подвесок, но и улучшили управля­емость при скоростном преодолении бездорожья.

За основу для демонстраци­онного экзем­пляра Shelby взяли пикап, оснащённый 6,7-литровым дизелем Power Stroke — он развивает 475 л.с. и 1424 Нм крутящего момента и устанавли­вается за доплату. Базовым для F-250 служит бензиновый V8 объёмом 6,2 литра, но предусмотрен и более крупный двигатель: при объёме в 7,3 литра этот V8 выдаёт 450 л.с. и 644 Нм.

Всего Shelby American планирует собрать в нынешнем году только 250 экзем­пляров F-250 Super Baja.