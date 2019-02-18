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Новый Ford Focus ST получил мотор от Focus RS

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Компания Ford показала заряженную версию хэтчбека Focus ST четвёртого поколения. Хот-хэтч оснастили дефорсированной версией бензинового турбомотора, который ставился на Focus RS предыдущего поколения

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  • Бензиновый агрегат объемом 2,3 литра выдает 280 л.с. (420 Н·м). Для Focus ST также будет доступен дизель 2.0 мощностью 190 л.с. (400 Н·м). Оба агрегата сочетаются с шестиступенчатой механикой, а семиступенчатый «автомат» доступен только бензиновому мотору.

  • Технические характеристики и динамика новинки пока не названы, зато известно, что бензиновый мотор оснастили технологией антилага, которая создавалась для суперкара Ford GT и пикапа F-150 Raptor. Она дольше держит дроссель открытым, предотвращая тем самым падение давления наддува, но лишь в режимах Sport и Track.

  • Ford Focus ST получил заниженную на 10 миллиметров подвеску с адаптивными амортизаторами, переработанное рулевое управление, усиленные тормоза и блокировку дифференциала с электронным управлением для бензиновой версии – впервые на переднеприводной модели Ford. Дизель вместо неё комплектуется имитацией блокировки.

  • Внешне от стандартной модели заряженная версия отличается другими бамперами, крупноячеистой решёткой радиатора и двумя большими выхлопными патрубками. В салоне – новые сиденья Recaro с комбинированной отделкой кожей и замшей, а также спортивный руль.

  • В продаже на европейском рынке Ford Focus ST появится летом 2019 года.

Какой Ford Focus ST выбрали бы себе?

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