Новый Ford Focus ST получил мотор от Focus RS

Бензиновый агрегат объемом 2,3 литра выдает 280 л.с. (420 Н·м). Для Focus ST также будет доступен дизель 2.0 мощностью 190 л.с. (400 Н·м). Оба агрегата сочетаются с шестиступенчатой механикой, а семиступенчатый «автомат» доступен только бензиновому мотору.

Технические характеристики и динамика новинки пока не названы, зато известно, что бензиновый мотор оснастили технологией антилага, которая создавалась для суперкара Ford GT и пикапа F-150 Raptor. Она дольше держит дроссель открытым, предотвращая тем самым падение давления наддува, но лишь в режимах Sport и Track.

Ford Focus ST получил заниженную на 10 миллиметров подвеску с адаптивными амортизаторами, переработанное рулевое управление, усиленные тормоза и блокировку дифференциала с электронным управлением для бензиновой версии – впервые на переднеприводной модели Ford. Дизель вместо неё комплектуется имитацией блокировки.

Внешне от стандартной модели заряженная версия отличается другими бамперами, крупноячеистой решёткой радиатора и двумя большими выхлопными патрубками. В салоне – новые сиденья Recaro с комбинированной отделкой кожей и замшей, а также спортивный руль.