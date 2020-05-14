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Форд обновит Focus всего через два года после премьеры

Новости

Николай Андреев

В Китае заметили рестайлинговую версию Ford Focus четвёртого поколения. Компания Ford решила обновить семейство гораздо раньше обычных сроков — нынешний Фокус дебютировал в 2018 году. Фото­графии автомобиля опубликованы в Autohome.

Обновлённый Ford Focus Active
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Обновлённый Ford Focus Active

  • Пока раскрыта внешность только обновлённой вседорож­ной Active-версии универсала Focus. Свето­диодные фары остались прежними, но эмблема марки смести­лась на увеличенную решётку радиатора. Изменился ещё и дизайн бамперов, а также колёсных дисков.

  • На китайском рынке свежий кросс-универсал Ford Focus Active предложат только с бензиновой «турботройкой» 1.5 мощностью 174 л.с. (243 Н·м), восьмиступен­чатым «автоматом» и передним приводом. В Европе нынешняя пятидверка доступна с бензиновым мотором 1.0 мощностью 125 л.с., 150-сильным 1.5, а также с дизелями 1.5 (120 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).

  • Премьера рестайлингового Ford Focus состоится в течение 2020 года. Обновятся сразу седан, хэтчбек и универсал. До России модель так и не добралась: год назад Ford свернул продажи легковых автомобилей на нашем рынке.

Нынешний Ford Focus Active
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Нынешний Ford Focus Active

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