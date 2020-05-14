Форд обновит Focus всего через два года после премьеры
Николай Андреев
В Китае заметили рестайлинговую версию Ford Focus четвёртого поколения. Компания Ford решила обновить семейство гораздо раньше обычных сроков — нынешний Фокус дебютировал в 2018 году. Фотографии автомобиля опубликованы в Autohome.
Пока раскрыта внешность только обновлённой вседорожной Active-версии универсала Focus. Светодиодные фары остались прежними, но эмблема марки сместилась на увеличенную решётку радиатора. Изменился ещё и дизайн бамперов, а также колёсных дисков.
На китайском рынке свежий кросс-универсал Ford Focus Active предложат только с бензиновой «турботройкой» 1.5 мощностью 174 л.с. (243 Н·м), восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом. В Европе нынешняя пятидверка доступна с бензиновым мотором 1.0 мощностью 125 л.с., 150-сильным 1.5, а также с дизелями 1.5 (120 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).
Премьера рестайлингового Ford Focus состоится в течение 2020 года. Обновятся сразу седан, хэтчбек и универсал. До России модель так и не добралась: год назад Ford свернул продажи легковых автомобилей на нашем рынке.