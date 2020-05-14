Форд обновит Focus всего через два года после премьеры

Пока раскрыта внешность только обновлённой вседорож­ной Active-версии универсала Focus. Свето­диодные фары остались прежними, но эмблема марки смести­лась на увеличенную решётку радиатора. Изменился ещё и дизайн бамперов, а также колёсных дисков.

На китайском рынке свежий кросс-универсал Ford Focus Active предложат только с бензиновой «турботройкой» 1.5 мощностью 174 л.с. (243 Н·м), восьмиступен­чатым «автоматом» и передним приводом. В Европе нынешняя пятидверка доступна с бензиновым мотором 1.0 мощностью 125 л.с., 150-сильным 1.5, а также с дизелями 1.5 (120 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).