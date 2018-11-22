Универсал Ford Focus получил вседорожную версию
Компания Ford представила вседорожную модификацию универсала Focus под названием Active. Аналогичный хэтчбек показали весной этого года – одновременно с премьерой самого Фокуса четвёртого поколения.
Ford Focus Active Wagon получил обвес из защитного пластика с серебристыми вставками и доработанную подвеску с увеличенным на 30 миллиметров дорожным просветом спереди и на 34 мм сзади (до 164 и 168 мм соответсвенно).
Интерьер Focus Active отличается от базового синей прострочкой сидений и ковриков, а также цветными вставками на центральной панели и в дверных картах.
Селектор режимов движения Drive Mode, помимо стандартных (Normal, Sport и Eco), получил два новых профиля: Slippery для покрытий с низким коэффициентом сцепления (он не допускает чрезмерные пробуксовки) и Trail, в котором меняется алгоритм антиблокировочной системы тормозов.
Focus Active оснащается только передним приводом и доступен с бензиновыми моторами 1.0 мощностью 125 л.с. и 150-сильным 1.5, а также с дизелями 1.5 (120 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Все двигатели сочетаются с шестиступенчатой механикой или с восьмиступенчатым автоматом.
Универсал Ford Focus Active уже доступен для заказа в Европе, но о сроках выхода «четвёртого» Фокуса на наш рынок информации пока нет.