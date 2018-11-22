Универсал Ford Focus получил вседорожную версию

Ford Focus Active Wagon получил обвес из защитного пластика с серебристыми вставками и доработанную подвеску с увеличенным на 30 миллиметров дорожным просветом спереди и на 34 мм сзади (до 164 и 168 мм соответсвенно).

Интерьер Focus Active отличается от базового синей прострочкой сидений и ковриков, а также цветными вставками на центральной панели и в дверных картах.

Селектор режимов движения Drive Mode, помимо стандартных (Normal, Sport и Eco), получил два новых профиля: Slippery для покрытий с низким коэффициентом сцепления (он не допускает чрезмерные пробуксовки) и Trail, в котором меняется алгоритм антиблокировочной системы тормозов.