На торги выставили пикап Ford с «плазмой», грилем и холодильником
Михаил Кондратьев
Аукционный дом Barrett-Jackson пополнил список лотов необычным пикапом Ford. Это шоу-кар на базе модели
Все «развлечения» находятся в грузовом отсеке и позади автомобиля.
65-дюймовый телевизор закреплён на крышке «багажника» и поднимается вместе с ней. При этом звук воспроизводится через динамики Maxxsonics, установленные под крышкой.
Задняя часть пикапа вместе с откидным бортом трансформируются таким образом, что по левую и правую стороны находятся холодильник и гриль, а между ними раскладывается игровой стол, частично выполненный из дерева.
Помимо этого, шоу-кар оснащён
24-дюймовыми дисками и пневмоподвеской с возможностью управления каждым колесом по отдельности и сильного занижения. Силовая установка осталась без изменений, это 6,7-литровый дизель мощностью 450 л.с. (без малого 1270 Нм).
Автомобиль готовила профильная компания Truck Hero, специализирующаяся на пикапах, при помощи студентов-участников программы Custom Cars & Concepts колледжа Уоштено Комьюнити в штате Мичиган, США. Аукцион состоится 23 октября, вырученные средства пойдут на благотворительность.