На торги выставили пикап Ford с «плазмой», грилем и холодильником

Все «развлечения» находятся в грузовом отсеке и позади авто­мобиля. 65-дюймо ­вый теле­визор закреплён на крышке «багажника» и поднимается вместе с ней. При этом звук воспроиз­водится через динамики Maxxsonics, установ­ленные под крышкой.

Задняя часть пикапа вместе с откидным бортом транс­формируются таким образом, что по левую и правую стороны находятся холодиль­ник и гриль, а между ними расклады­вается игровой стол, частично выпол­ненный из дерева.

Помимо этого, шоу-кар оснащён 24-дюймо ­выми дисками и пневмо­подвеской с возмож­ностью управления каждым колесом по отдель­ности и сильного занижения. Силовая установка осталась без измене­ний, это 6,7-литровый дизель мощностью 450 л.с. (без малого 1270 Нм).