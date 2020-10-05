Немцы сделали особую BMW M4 на базе редкой M4. Которая тоже из редкой M4

На торги выставили пикап Ford с «плазмой», грилем и холодильником

Новости

Михаил Кондратьев

Аукционный дом Barrett-Jackson пополнил список лотов необычным пикапом Ford. Это шоу-кар на базе модели F-350, который строился для участия в тюнинговом фестивале SEMA 2018 года. Авто­мобиль доработали косметически, а также добавили ему большой теле­визор, гриль, холодильник и стол для игр.

1/8

  • Все «развлечения» находятся в грузовом отсеке и позади авто­мобиля. 65-дюймо­вый теле­визор закреплён на крышке «багажника» и поднимается вместе с ней. При этом звук воспроиз­водится через динамики Maxxsonics, установ­ленные под крышкой.

  • Задняя часть пикапа вместе с откидным бортом транс­формируются таким образом, что по левую и правую стороны находятся холодиль­ник и гриль, а между ними расклады­вается игровой стол, частично выпол­ненный из дерева.

  • Помимо этого, шоу-кар оснащён 24-дюймо­выми дисками и пневмо­подвеской с возмож­ностью управления каждым колесом по отдель­ности и сильного занижения. Силовая установка осталась без измене­ний, это 6,7-литровый дизель мощностью 450 л.с. (без малого 1270 Нм).

  • Автомобиль готовила профильная компания Truck Hero, специали­зирующаяся на пикапах, при помощи студентов-участников программы Custom Cars & Concepts колледжа Уоштено Комьюнити в штате Мичиган, США. Аукцион состоится 23 октября, вырученные средства пойдут на благо­твори­тель­ность.

Если пикап, то такой?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение