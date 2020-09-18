Появилось первое официальное изображение электрического пикапа Ford

На фото хорошо различимы уникальная «решётка радиатора» с трёхмерным наполнением и экстравагантная П-образная оптика: вертикальные ходовые огни, расположенные по краям решётки, соединены массивной светодиодной полосой.

При этом прочие детали передней части пикапа, например, передние крылья и капот, выглядят так же, как и аналогичные компоненты у Ford F-150 с ДВС. Предполагается, что под крышкой капота у электрического грузовика будет расположен дополнительный багажный отсек.

По предварительным данным, пикап оснастят двухмоторной силовой установкой — по одному двигателю на каждой оси. Её характеристики пока официально не называются, но ранее концерн Ford сообщал, что электрический вариант F-150 станет самым мощным пикапом в истории семейства. Соответственно, отдача обоих моторов должна превзойти 450 л.с.