Появилось первое официальное изображение электрического пикапа Ford
Дмитрий Елизаров
Компания Ford опубликовала первое фото электрической версии пикапа F-150, дающее некоторое представление о внешности будущей новинки. F-150 EV будет похож на бензиновый вариант, но получит явные отличия — и заметно более мощную силовую установку. Производство модели начнётся в 2022 году, передаёт Motor1.
На фото хорошо различимы уникальная «решётка радиатора» с трёхмерным наполнением и экстравагантная П-образная оптика: вертикальные ходовые огни, расположенные по краям решётки, соединены массивной светодиодной полосой.
При этом прочие детали передней части пикапа, например, передние крылья и капот, выглядят так же, как и аналогичные компоненты у Ford F-150 с ДВС. Предполагается, что под крышкой капота у электрического грузовика будет расположен дополнительный багажный отсек.
По предварительным данным, пикап оснастят двухмоторной силовой установкой — по одному двигателю на каждой оси. Её характеристики пока официально не называются, но ранее концерн Ford сообщал, что электрический вариант F-150 станет самым мощным пикапом в истории семейства. Соответственно, отдача обоих моторов должна превзойти 450 л.с.
В июле прошлого года прототип электрического пикапа F-150 смог сдвинуть с места 10 грузовых вагонов с 42 серийными F-150.