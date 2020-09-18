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Появилось первое официальное изображение электрического пикапа Ford

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ford опубликовала первое фото электрической версии пикапа F-150, дающее некоторое представление о внешности будущей новинки. F-150 EV будет похож на бензиновый вариант, но получит явные отличия — и заметно более мощную силовую установку. Производство модели начнётся в 2022 году, передаёт Motor1.

  • На фото хорошо различимы уникальная «решётка радиатора» с трёхмерным наполнением и экстравагантная П-образная оптика: вертикальные ходовые огни, расположенные по краям решётки, соединены массивной светодиодной полосой.

  • При этом прочие детали передней части пикапа, например, передние крылья и капот, выглядят так же, как и аналогичные компоненты у Ford F-150 с ДВС. Предполагается, что под крышкой капота у электрического грузовика будет расположен дополнительный багажный отсек.

  • По предварительным данным, пикап оснастят двухмоторной силовой установкой — по одному двигателю на каждой оси. Её характеристики пока официально не называются, но ранее концерн Ford сообщал, что электрический вариант F-150 станет самым мощным пикапом в истории семейства. Соответственно, отдача обоих моторов должна превзойти 450 л.с.

  • В июле прошлого года прототип электрического пикапа F-150 смог сдвинуть с места 10 грузовых вагонов с 42 серийными F-150.

Как думаете, получится у Ford что-то интересное?

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