На продажу выставили лимузин, сделанный из двух старых хэтчей
Николай Андреев
В фейсбуке выставили на продажу два хэтчбека Ford Festiva 1993 года, соединённых вместе в один автомобиль. За необычный лимузин, который находится в американском штате Миссури, просят всего 2000 долларов (130 тысяч рублей).
У одного хэтчбека отрезали переднюю часть и подогнали его под второй, который лишился задней оси. Чтобы немного сгладить переход, на крышу поставили небольшую чёрную вставку.
По словам продавца, необычный проект закончен примерно на 90 процентов. Среди достоинств он отметил рабочий кондиционер и все нужные документы, разрешающие ездить на лимузине по обычным дорогам.
Ford Festiva является перелицованной версией Mazda 121. Трёхдверный хэтчбек первого поколения производился с 1986 по 1993 год и оснащался бензиновым 1,3-литровым двигателем мощностью 63 л.с., который работал в паре с пятиступенчатой «механикой» или трёхступенчатым «автоматом».