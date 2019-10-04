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На продажу выставили лимузин, сделанный из двух старых хэтчей

Новости

Николай Андреев

В фейсбуке выставили на продажу два хэтчбека Ford Festiva 1993 года, соеди­нённых вместе в один авто­мобиль. За необычный лимузин, который находится в амери­канском штате Миссури, просят всего 2000 долларов (130 тысяч рублей).

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  • У одного хэтчбека отрезали переднюю часть и подогнали его под второй, который лишился задней оси. Чтобы немного сгладить переход, на крышу поставили небольшую чёрную вставку.

  • По словам продавца, необычный проект закончен примерно на 90 процентов. Среди достоинств он отметил рабочий кондицио­нер и все нужные документы, разрешающие ездить на лиму­зине по обычным дорогам.

Ford Festiva является пере­лицо­ванной версией Mazda 121. Трёх­дверный хэтчбек первого поколения произво­дился с 1986 по 1993 год и оснащался бензиновым 1,3-литровым двигателем мощностью 63 л.с., который работал в паре с пяти­ступенчатой «механикой» или трёх­ступенчатым «автоматом».

Оцените аккуратность превращения двух хэтчбеков в лимузин по 10-балльной шкале:

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