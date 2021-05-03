Посмотрите на дикую газонокосилку, в которую превратился старый Ford

По словам блогера, обычные газонокосилки не годятся для больших площадей: даже если у них есть кресло для сидения, во время работы на газоне очень легко вспотеть, обгореть на солнце или промокнуть под дождём. Поэтому он решил построить самодельную альтер­нативу, лишённую всех этих недостатков.

У его газонокосилки есть крыша, защищающая от дождя и солнца, кондици­онер и даже кресло для пассажира. Дело в том, что устройство, стригущее траву, создатель необычной косилки вмонти­ровал вместо задней оси небольшого хэтчбека Ford Festiva. Правда, для этого ему пришлось превратить хэтч в подобие пикапа, то есть отрезать заднюю часть кузова. Теперь в нём размещается 600-кубовый мотор Briggs&Stratton.

Кастомный образец садовой техники получил даже собственное имя Ron Beer — это отсылка к почти аналогично звучащему названию John Deere, знаменитой компании, произво­дящей сельско­хозяй­ственные машины.