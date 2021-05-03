Посмотрите на дикую газонокосилку, в которую превратился старый Ford
Дмитрий Елизаров
Автор YouTube-канала Ginger Billy опубликовал видеодемонстрацию работы построенного им нового средства для ухода за газонами. В энергичную газонокосилку он превратил свой старенький хэтч Ford Festiva: теперь стричь траву можно не выходя из-за руля.
По словам блогера, обычные газонокосилки не годятся для больших площадей: даже если у них есть кресло для сидения, во время работы на газоне очень легко вспотеть, обгореть на солнце или промокнуть под дождём. Поэтому он решил построить самодельную альтернативу, лишённую всех этих недостатков.
У его газонокосилки есть крыша, защищающая от дождя и солнца, кондиционер и даже кресло для пассажира. Дело в том, что устройство, стригущее траву, создатель необычной косилки вмонтировал вместо задней оси небольшого хэтчбека Ford Festiva. Правда, для этого ему пришлось превратить хэтч в подобие пикапа, то есть отрезать заднюю часть кузова. Теперь в нём размещается 600-кубовый мотор Briggs&Stratton.
Кастомный образец садовой техники получил даже собственное имя Ron Beer — это отсылка к почти аналогично звучащему названию John Deere, знаменитой компании, производящей сельскохозяйственные машины.
Газонокосилки нередко становятся объектом для механических экспериментов: их превращают как во внедорожники, так и в спорткары. Одна из самых быстрых таких косилок была построена в России в 2019 году, её снабдили 409-сильным V8 объёмом 6,2 литра и разогнали до
203 км/ч.