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Посмотрите на дикую газонокосилку, в которую превратился старый Ford

Новости

Дмитрий Елизаров

Автор YouTube-канала Ginger Billy опубликовал видео­демонстра­цию работы построенного им нового средства для ухода за газонами. В энергичную газоно­косилку он превратил свой старенький хэтч Ford Festiva: теперь стричь траву можно не выходя из-за руля.

  • По словам блогера, обычные газонокосилки не годятся для больших площадей: даже если у них есть кресло для сидения, во время работы на газоне очень легко вспотеть, обгореть на солнце или промокнуть под дождём. Поэтому он решил построить самодельную альтер­нативу, лишённую всех этих недостатков.

  • У его газонокосилки есть крыша, защищающая от дождя и солнца, кондици­онер и даже кресло для пассажира. Дело в том, что устройство, стригущее траву, создатель необычной косилки вмонти­ровал вместо задней оси небольшого хэтчбека Ford Festiva. Правда, для этого ему пришлось превратить хэтч в подобие пикапа, то есть отрезать заднюю часть кузова. Теперь в нём размещается 600-кубовый мотор Briggs&Stratton.

  • Кастомный образец садовой техники получил даже собственное имя Ron Beer — это отсылка к почти аналогично звучащему названию John Deere, знаменитой компании, произво­дящей сельско­хозяй­ственные машины.

  • Газонокосилки нередко становятся объектом для механиче­ских экспери­ментов: их превращают как во внедорожники, так и в спорткары. Одна из самых быстрых таких косилок была построена в России в 2019 году, её снабдили 409-сильным V8 объёмом 6,2 литра и разогнали до 203 км/ч.

Пригодилась бы вам на даче такая чудо-косилка?

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