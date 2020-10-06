Самый странный рестомод из Porsche 911: два кузова в одном, электромоторы и «цифровой» салон

За 49-летний помятый Ford Falcon без мотора отдали 22 миллиона рублей

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Кирилл Малышев

В Австралии с молотка ушёл один из самых странных лотов последнего времени. Как пишет Autocar, неназванный покупатель выложил за Ford Falcon Phase III GTHO 400 000 австралийских долларов (286,3 тысячи долларов США или 22,4 миллиона рублей).

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  • Цена не была бы странной (всё же один из самых культовых спорткаров страны), если бы не один факт. Двигателя в авто­мобиле нет. Вдобавок сам кузов потрёпан и весь в вмятинах. Аукционисты насчитали их 32.

  • Машина провела 36 лет в сарае нетронутой. А выпущена она была в 1971 году. Вдобавок в разные годы этот Falcon участвовал в гонках.

  • Восстановление оценивается примерно в 200 000 австралийских долларов (11,2 миллиона рублей), что добавит к цене машины 50% её стоимости. Однако эксперты полагают, что выручить потом за неё можно будет больше.

  • Ford Falcon выпускали в США, Аргентине и Австралии. В последней стране — с 1960 по 2016 год. Проданный автомобиль — это Falcon XY GTHO Phase III. Их собрали в 1971-м как омологаци­онную партию из 300 машин. В оригинале на седане стояла «восьмёрка» на 360–385 л.с. Машина разгонялась до 228 км/ч и набирала сотню за 6,9 секунды.

Купили бы легенду без мотора?

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