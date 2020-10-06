За 49-летний помятый Ford Falcon без мотора отдали 22 миллиона рублей

Цена не была бы странной (всё же один из самых культовых спорткаров страны), если бы не один факт. Двигателя в авто­мобиле нет. Вдобавок сам кузов потрёпан и весь в вмятинах. Аукционисты насчитали их 32.

Машина провела 36 лет в сарае нетронутой. А выпущена она была в 1971 году. Вдобавок в разные годы этот Falcon участвовал в гонках.