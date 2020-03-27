Созданный для тестов космических аппаратов Форд отдают почти даром

Пикап создан для частной калифорнийской компании XCOR Aerospace, которая с 1999 года разраба­тывала корабль для косми­ческого туризма. Ford F-250 использо­вали для аэро­динами­ческих испытаний уменьшенных моделей космиче­ских аппаратов Lynx. В 2017 году фирма обанкроти­лась, и проект не был реализован.

Без изменений у пикапа осталась только передняя часть кузова, а за крыльями стоят детали косми­ческого корабля в масштабе 1:3, созданные из нержаве­ющей стали. Вместо обычной крыши установ­лен низкий поликарбо­натный колпак, из-за чего пришлось пере­делать передние двери. Салон с мини­атюрным рулём и двумя креслами-ковшами частично разобрали.