УАЗ сделал из «головастика» серийный самосвал

Созданный для тестов космических аппаратов Форд отдают почти даром

Новости

Николай Андреев

На eBay проходит аукцион по продаже Ford F-250 1999 года, использо­вавшегося для тестиро­вания космических аппаратов. За девять часов до окончания торгов текущая ставка составляет всего 2999 долларов (234 тысячи рублей).

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  • Пикап создан для частной калифорнийской компании XCOR Aerospace, которая с 1999 года разраба­тывала корабль для косми­ческого туризма. Ford F-250 использо­вали для аэро­динами­ческих испытаний уменьшенных моделей космиче­ских аппаратов Lynx. В 2017 году фирма обанкроти­лась, и проект не был реализован.

  • Без изменений у пикапа осталась только передняя часть кузова, а за крыльями стоят детали косми­ческого корабля в масштабе 1:3, созданные из нержаве­ющей стали. Вместо обычной крыши установ­лен низкий поликарбо­натный колпак, из-за чего пришлось пере­делать передние двери. Салон с мини­атюрным рулём и двумя креслами-ковшами частично разобрали.

  • Ford F-250 оснащён стандартным 7,3-литровым дизельным V8 мощностью 238 л.с. (678 Н·м) и четырёхступен­чатым «автоматом». На испыта­ниях облегчённый пикап разгонялся до 160 км/ч.

XCOR Aerospace Lynx создавался как пилотируемый двух­местный косми­ческий корабль с жидкост­ным ракетным двига­телем с поршне­выми насосами вместо турбин. По задумке, космолёт мог много­кратно использо­ваться и осуще­ствлять гори­зонтальный взлёт и посадку.

Купили бы такой F-250?

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