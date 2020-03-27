Созданный для тестов космических аппаратов Форд отдают почти даром
Николай Андреев
На eBay проходит аукцион по продаже Ford
Пикап создан для частной калифорнийской компании XCOR Aerospace, которая с 1999 года разрабатывала корабль для космического туризма. Ford
F-250использовали для аэродинамических испытаний уменьшенных моделей космических аппаратов Lynx. В 2017 году фирма обанкротилась, и проект не был реализован.
Без изменений у пикапа осталась только передняя часть кузова, а за крыльями стоят детали космического корабля в масштабе 1:3, созданные из нержавеющей стали. Вместо обычной крыши установлен низкий поликарбонатный колпак, из-за чего пришлось переделать передние двери. Салон с миниатюрным рулём и двумя креслами-ковшами частично разобрали.
Ford F-250 оснащён стандартным 7,3-литровым дизельным V8 мощностью 238 л.с. (678 Н·м) и четырёхступенчатым «автоматом». На испытаниях облегчённый пикап разгонялся до
160 км/ч.
XCOR Aerospace Lynx создавался как пилотируемый двухместный космический корабль с жидкостным ракетным двигателем с поршневыми насосами вместо турбин. По задумке, космолёт мог многократно использоваться и осуществлять горизонтальный взлёт и посадку.