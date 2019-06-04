Переднеприводный седан спас огромный пикап из грязевой ловушки

В США во время любительских покатушек по грязи огромный Ford F-250 застрял — из-за неподходящих колёс. К тому же у пикапа остался только задний привод — либо потому, что вышла из строя трансмиссия, либо в грязь решил сунуться владелец заднеприводной модификации пикапа.

Ни один из внедорожников, находящихся поблизости, не решился вытаскивать тяжеленный пикап — на помощь вызвался владелец маленького переднеприводного седана Chevrolet Cavalier не первой свежести. Он привязал трос к задней стойке (спасибо отсутствующему стеклу!) и спустя несколько попыток вытащил F-250 из грязевой ловушки.