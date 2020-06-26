Самый продаваемый автомобиль в мире, пикап Ford F-150, сменил поколение

В зависимости от уровня оснащения предлагается либо аналоговая приборная панель с четырёх­дюймовым дисплеем между тахометром и спидо­метром, либо полностью цифровая приборка диагональю 8 или 12,3 дюйма. Новая мульти­медийная система Sync 4 (с дисплеем на 8 или 12 дюймов) будет обновляться «по воздуху» в течение всего срока службы автомобиля.

Ford F-150 получил несколько новых опций. Подлокотник расклады­вается в письменный стол, на который помещается 15-дюймовый ноутбук, а передние кресла откиды­ваются на угол почти 180 градусов. Доступен продвинутый адаптивный круиз-контроль, позволяющий кратко­временно убирать руки с руля, а также аудио­система Bang & Olufsen с 18 динамиками.

После смены поколения F-150 получил гибридную версию. Силовой агрегат состоит из 3,5-литрового бензинового турбо­мотора, встроенного в 10-ступен ­чатый «автомат» 48-сильного электро­двигателя и литий-ионного аккуму­лятора ёмкостью 1,5 кВт·ч. Гибридный пикап способен тянуть прицеп массой до 5,4 тонны, а запас его хода составляет 1125 километров.