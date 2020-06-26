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Самый продаваемый автомобиль в мире, пикап Ford F-150, сменил поколение

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Николай Андреев

Компания Ford представила новый пикап F-150. Это — четырнадцатое поколение модели. Ford F-150 является самым популярным пикапом и самым продаваемым автомобилем в мире: ежегодно только в Северной Америке покупают более миллиона экземпляров.

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  • Новый Ford F-150 создан путём глубокой модерни­зации предшествен­ника, дебютиро­вавшего в 2014 году. Стальная рама и алюминиевый каркас кабины не изменились, но все наружные панели — новые. За счёт них, а также активных жалюзи в решётке, у пикапа улучшена аэродинамика.

  • Пикап имеет огромное количество версий. Ford F-150 доступен в шести комплектациях с тремя типами кабины, у каждой из которых ещё и по два варианта колёсной базы. Плюс ко всему, для модели можно выбрать одну из 11 радиаторных решёток. Диаметр колёсных дисков — от 17 до 22 дюймов.

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  • В зависимости от уровня оснащения предлагается либо аналоговая приборная панель с четырёх­дюймовым дисплеем между тахометром и спидо­метром, либо полностью цифровая приборка диагональю 8 или 12,3 дюйма. Новая мульти­медийная система Sync 4 (с дисплеем на 8 или 12 дюймов) будет обновляться «по воздуху» в течение всего срока службы автомобиля.

  • Ford F-150 получил несколько новых опций. Подлокотник расклады­вается в письменный стол, на который помещается 15-дюймовый ноутбук, а передние кресла откиды­ваются на угол почти 180 градусов. Доступен продвинутый адаптивный круиз-контроль, позволяющий кратко­временно убирать руки с руля, а также аудио­система Bang & Olufsen с 18 динамиками.

  • После смены поколения F-150 получил гибридную версию. Силовой агрегат состоит из 3,5-литрового бензинового турбо­мотора, встроенного в 10-ступен­чатый «автомат» 48-сильного электро­двигателя и литий-ионного аккуму­лятора ёмкостью 1,5 кВт·ч. Гибридный пикап способен тянуть прицеп массой до 5,4 тонны, а запас его хода составляет 1125 километров.

  • В моторной линейке останутся и традици­онные двигатели — шести­цилиндровый атмосферник 3.3, битурбиро­ванные V6 2.7 и 3.5, пяти­литровый V8 без наддува и трёх­литровый шести­цилиндровый турбо­дизель. Все моторы идут в паре с десяти­ступенчатым «автоматом», задним или полным приводом. Подробные технические характе­ристики раскроют позднее.

В США продажи нового Ford F-150 начнутся осенью 2020 года. Его производство наладят на американских заводах марки в Дирборне и Канзас-Сити.

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