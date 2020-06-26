Самый продаваемый автомобиль в мире, пикап Ford F-150, сменил поколение
Николай Андреев
Компания Ford представила новый пикап
Новый Ford F-150 создан путём глубокой модернизации предшественника, дебютировавшего в 2014 году. Стальная рама и алюминиевый каркас кабины не изменились, но все наружные панели — новые. За счёт них, а также активных жалюзи в решётке, у пикапа улучшена аэродинамика.
Пикап имеет огромное количество версий. Ford
F-150доступен в шести комплектациях с тремя типами кабины, у каждой из которых ещё и по два варианта колёсной базы. Плюс ко всему, для модели можно выбрать одну из 11 радиаторных решёток. Диаметр колёсных дисков — от 17 до 22 дюймов.
В зависимости от уровня оснащения предлагается либо аналоговая приборная панель с четырёхдюймовым дисплеем между тахометром и спидометром, либо полностью цифровая приборка диагональю 8 или 12,3 дюйма. Новая мультимедийная система Sync 4 (с дисплеем на 8 или 12 дюймов) будет обновляться «по воздуху» в течение всего срока службы автомобиля.
Ford F-150 получил несколько новых опций. Подлокотник раскладывается в письменный стол, на который помещается 15-дюймовый ноутбук, а передние кресла откидываются на угол почти 180 градусов. Доступен продвинутый адаптивный круиз-контроль, позволяющий кратковременно убирать руки с руля, а также аудиосистема Bang & Olufsen с 18 динамиками.
После смены поколения F-150 получил гибридную версию. Силовой агрегат состоит из 3,5-литрового бензинового турбомотора, встроенного в
10-ступенчатый «автомат» 48-сильного электродвигателя и литий-ионного аккумулятора ёмкостью 1,5 кВт·ч. Гибридный пикап способен тянуть прицеп массой до 5,4 тонны, а запас его хода составляет 1125 километров.
В моторной линейке останутся и традиционные двигатели — шестицилиндровый атмосферник 3.3, битурбированные V6 2.7 и 3.5, пятилитровый V8 без наддува и трёхлитровый шестицилиндровый турбодизель. Все моторы идут в паре с десятиступенчатым «автоматом», задним или полным приводом. Подробные технические характеристики раскроют позднее.
В США продажи нового Ford F-150 начнутся осенью 2020 года. Его производство наладят на американских заводах марки в Дирборне и Канзас-Сити.