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В старый пикап Ford запихнули начинку от нового Мустанга и выставили на аукцион

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Николай Андреев

Аукционный дом Barrett-Jackson в середине января 2020 года проведёт торги по продаже рестомода Ford F-100 1956 года. Пикап получил технику от современного Ford Mustang Shelby GT350.

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  • Кастом на базе Ford F-100 построила американская фирма West Atlanta Hot Rods. Пикап оснастили атмосферным 5,2-литровым V8 мощностью 533 л.с. (581 Н⋅м) и шестиступен­чатой «механикой». Чтобы раритет смог ездить не только прямо, неразрезные мосты заменили на незави­симые подвески спереди и сзади. На современные диски натянута низко­профильная резина, а тормоза заменены на более мощные.

  • Отреставрированный кузов получил расширенные на три дюйма задние крылья и чёрную матовую окраску. Грозный вид подчерки­вается свето­диодной оптикой и тонировкой «по кругу». Салон затянут в чёрную кожу с красной прострочкой; установ­лена мульти­медийная система с камерой заднего вида.

  • Специалисты аукционного дома не назвали ожидаемую стоимость рестомода. У Ford F-100 нет резервной цены, поэтому он может уйти с молотка за любую сумму.

В какой Ford ещё можно засунуть начинку от 533-сильного Мустанга?

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