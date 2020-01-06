В старый пикап Ford запихнули начинку от нового Мустанга и выставили на аукцион
Николай Андреев
Аукционный дом Barrett-Jackson в середине января 2020 года проведёт торги по продаже рестомода Ford
Кастом на базе Ford F-100 построила американская фирма West Atlanta Hot Rods. Пикап оснастили атмосферным 5,2-литровым V8 мощностью 533 л.с. (581 Н⋅м) и шестиступенчатой «механикой». Чтобы раритет смог ездить не только прямо, неразрезные мосты заменили на независимые подвески спереди и сзади. На современные диски натянута низкопрофильная резина, а тормоза заменены на более мощные.
Отреставрированный кузов получил расширенные на три дюйма задние крылья и чёрную матовую окраску. Грозный вид подчеркивается светодиодной оптикой и тонировкой «по кругу». Салон затянут в чёрную кожу с красной прострочкой; установлена мультимедийная система с камерой заднего вида.
Специалисты аукционного дома не назвали ожидаемую стоимость рестомода. У Ford
F-100нет резервной цены, поэтому он может уйти с молотка за любую сумму.