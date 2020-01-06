В старый пикап Ford запихнули начинку от нового Мустанга и выставили на аукцион

Кастом на базе Ford F-100 построила американская фирма West Atlanta Hot Rods. Пикап оснастили атмосферным 5,2-литровым V8 мощностью 533 л.с. (581 Н⋅м) и шестиступен­чатой «механикой». Чтобы раритет смог ездить не только прямо, неразрезные мосты заменили на незави­симые подвески спереди и сзади. На современные диски натянута низко­профильная резина, а тормоза заменены на более мощные.

Отреставрированный кузов получил расширенные на три дюйма задние крылья и чёрную матовую окраску. Грозный вид подчерки­вается свето­диодной оптикой и тонировкой «по кругу». Салон затянут в чёрную кожу с красной прострочкой; установ­лена мульти­медийная система с камерой заднего вида.