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Ford Explorer срастили с тягачом Freightliner: получился очень странный грузовик

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Дмитрий Елизаров

Фотографии необычного транспортного средства, сделанные на парковке супер­маркета в США, появились на популярном ресурсе Reddit. Один из самых странных Ford Explorer в мире очень похож на кузов пожилого внедорожника, причудливо срощенный с грузовым шасси.

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  • Передняя часть внедорожника-пикапа-грузовика определённо позаим­ствована у тягача Freightliner — судя по очерта­ниям капота и массивным колёсам. Однако грузовую кабину полностью срезали, а на её место водрузили кузов пожилого Ford Explorer, сохранив ему все боковые двери.

  • В комментариях предполагают, что и шасси было удлинено, хотя точные данные неизвестны. Судя по разметке на асфальте, внедорожник занимает в длину два парковочных места. В задней части необычной машины, сразу за дверью багажника Explorer, сформиро­вано дополни­тельное грузовое пространство. Кроме того, можно рассмотреть номерные знаки: по всей види­мости, этому авто­мобилю официально разрешено перемещаться по дорогам общего пользования.

  • Каким именно двигателем оснащён гибрид Ford Explorer и Freightliner, а также каким образом приводятся в действие управляемые колёса, не уточняется.

  • Ещё одна необычная самоделка выставлялась на продажу онлайн в конце прошлого года. Создавший её умелец срастил восьми­цилиндровый мотор Ford, мото­циклетный руль и корму от недорогого хэтча Chevrolet.

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