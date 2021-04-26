Ford Explorer срастили с тягачом Freightliner: получился очень странный грузовик

Передняя часть внедорожника-пикапа-грузовика определённо позаим­ствована у тягача Freightliner — судя по очерта­ниям капота и массивным колёсам. Однако грузовую кабину полностью срезали, а на её место водрузили кузов пожилого Ford Explorer, сохранив ему все боковые двери.

В комментариях предполагают, что и шасси было удлинено, хотя точные данные неизвестны. Судя по разметке на асфальте, внедорожник занимает в длину два парковочных места. В задней части необычной машины, сразу за дверью багажника Explorer, сформиро­вано дополни­тельное грузовое пространство. Кроме того, можно рассмотреть номерные знаки: по всей види­мости, этому авто­мобилю официально разрешено перемещаться по дорогам общего пользования.

Каким именно двигателем оснащён гибрид Ford Explorer и Freightliner, а также каким образом приводятся в действие управляемые колёса, не уточняется.