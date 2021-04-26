Ford Explorer срастили с тягачом Freightliner: получился очень странный грузовик
Дмитрий Елизаров
Фотографии необычного транспортного средства, сделанные на парковке супермаркета в США, появились на популярном ресурсе Reddit. Один из самых странных Ford Explorer в мире очень похож на кузов пожилого внедорожника, причудливо срощенный с грузовым шасси.
Передняя часть внедорожника-пикапа-грузовика определённо позаимствована у тягача Freightliner — судя по очертаниям капота и массивным колёсам. Однако грузовую кабину полностью срезали, а на её место водрузили кузов пожилого Ford Explorer, сохранив ему все боковые двери.
В комментариях предполагают, что и шасси было удлинено, хотя точные данные неизвестны. Судя по разметке на асфальте, внедорожник занимает в длину два парковочных места. В задней части необычной машины, сразу за дверью багажника Explorer, сформировано дополнительное грузовое пространство. Кроме того, можно рассмотреть номерные знаки: по всей видимости, этому автомобилю официально разрешено перемещаться по дорогам общего пользования.
Каким именно двигателем оснащён гибрид Ford Explorer и Freightliner, а также каким образом приводятся в действие управляемые колёса, не уточняется.
Ещё одна необычная самоделка выставлялась на продажу онлайн в конце прошлого года. Создавший её умелец срастил восьмицилиндровый мотор Ford, мотоциклетный руль и корму от недорогого хэтча Chevrolet.