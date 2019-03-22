Владельцы Ford Explorer страдают из-за выхлопных газов в салоне
Андрей Шульдешов
Владельцы внедорожников Ford Explorer предыдущего поколения массово жалуются на утечку выхлопных газов в салон автомобиля, из-за чего они страдают от тошноты, головных болей и головокружений. Издание Bloomberg опубликовало статистику жалоб, согласно которой уже 3000 владельцев Ford Explorer обращались с этой проблемой к автопроизводителю и в Национальную ассоциацию по безопасности дорожного движения, которая в США выступает в качестве технического регулятора.
50 человек подали в суд на Ford. Причём жалобы зарегистрированы не только со стороны частных владельцев, но и со стороны госструктур: внедорожники входят в полицейские автопарки, и многие сотрудники, работающие на этих машинах, тоже жаловались на плохое самочувствие из-за попадания выхлопа в салон.
Согласно статистике жалоб, проблема характерна для автомобилей, выпущенных в период с 2010 по 2018 годы. Американская ассоциация по безопасности дорожного движения начала расследование по этому вопросу ещё в 2016 году, и на данный момент у регулятора уже есть «предварительные доказательства» того, что проблема действительно существует.
В компании Ford, в свою очередь, заявляют, что никаких проблем с моделью не выявлено. Хотя ещё в 2017 году производитель вносил изменения в конструкцию выхлопа и бесплатно менял выхлоп на уже проданных автомобилях. Однако, по словам их владельцев, это не помогло.
Сложность заключается ещё и в том, чтобы собрать и задокументировать статистику по утечке выхлопа в салон: каждый водитель должен пройти медицинское обследование, в ходе которого будет определён уровень карбоксигемоглобина в крови (соединение угарного газа и гемоглобина). К тому же выявить превышение уровня угарного газа в салоне автомобиля тоже непросто, потому что этот показатель нестабилен и зависит от массы факторов. Но если технические регуляторы всё-таки докажут факт утечки угарного газа, компании Ford грозит масштабная отзывная кампания, которая затронет более миллиона автомобилей.