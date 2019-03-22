Владельцы Ford Explorer страдают из-за выхлопных газов в салоне

Согласно статистике жалоб, проблема характерна для автомобилей, выпущенных в период с 2010 по 2018 годы. Американская ассоциация по безопасности дорожного движения начала расследование по этому вопросу ещё в 2016 году, и на данный момент у регулятора уже есть «предварительные доказательства» того, что проблема действительно существует.



В компании Ford, в свою очередь, заявляют, что никаких проблем с моделью не выявлено. Хотя ещё в 2017 году производитель вносил изменения в конструкцию выхлопа и бесплатно менял выхлоп на уже проданных автомобилях. Однако, по словам их владельцев, это не помогло.

Сложность заключается ещё и в том, чтобы собрать и задокументировать статистику по утечке выхлопа в салон: каждый водитель должен пройти медицинское обследование, в ходе которого будет определён уровень карбоксигемоглобина в крови (соединение угарного газа и гемоглобина). К тому же выявить превышение уровня угарного газа в салоне автомобиля тоже непросто, потому что этот показатель нестабилен и зависит от массы факторов. Но если технические регуляторы всё-таки докажут факт утечки угарного газа, компании Ford грозит масштабная отзывная кампания, которая затронет более миллиона автомобилей.