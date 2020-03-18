В Дубае обнаружены 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Все Ford Excursion сохранились в отличном заводском состоянии. Один из дубайских шейхов купил внедорожники про запас, заплатив за них 15 лет назад около 500 000 долларов.

Восемь Excursion оснащены 6,8-литровыми бензиновыми V10 мощностью 314 л.с. (576 Н·м), а ещё пара — шестилитровыми турбодизельными V8 на 329 л.с. (745 Н·м). На бензиновых внедорожниках, как пишет автор фотографий, скорее всего придётся заменить топливные насосы: они от долгого простоя наверняка пришли в негодность.

Рамный Ford Excursion, построенный на базе пикапа Ford F-250 Super Duty, дебютировал в 1999 году. Его длина составляет 5758 миллиметров — он до сих пор является самым крупным внедорожником марки. В 2007 году издание Time назвало модель одной из 50 худших машин всех времён.