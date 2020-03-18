В Дубае обнаружены 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Николай Андреев
На одной из крытых парковок Дубая обнаружены 10 Ford Excursion последнего, 2005 года выпуска. Все эти внедорожники никогда не ездили и хранились под прозрачными чехлами. Фотографии находки опубликовал Дэвид Чемберс в своём фейсбуке.
Все Ford Excursion сохранились в отличном заводском состоянии. Один из дубайских шейхов купил внедорожники про запас, заплатив за них 15 лет назад около 500 000 долларов.
Восемь Excursion оснащены 6,8-литровыми бензиновыми V10 мощностью 314 л.с. (576 Н·м), а ещё пара — шестилитровыми турбодизельными V8 на 329 л.с. (745 Н·м). На бензиновых внедорожниках, как пишет автор фотографий, скорее всего придётся заменить топливные насосы: они от долгого простоя наверняка пришли в негодность.
Рамный Ford Excursion, построенный на базе пикапа Ford