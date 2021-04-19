Ford показал замену Mondeo с полуавтопилотом и 1,1-метровым экраном

Во внешности Ford Evos можно найти черты других моделей марки, разработанных для Китая, однако производитель утверждает, что кросс-купе стало первым Фордом, чей дизайн строится по новому принципу Progressive Energy in Strength. Он проявляется не только в силуэте, но и, к примеру, в трёхмерной решётке радиатора, оригинальной головной оптике со светодиодной полосой вдоль капота и наполнении задних фонарей: по мнению Ford, ряд черт дизайна кроссовера должен связывать его с традициями китайской визуальной культуры.

Вседорожник представлен в исполнении 1st Edition, с которого начнутся продажи: оно отличается, к примеру, контрастными вставками на кузове и в интерьере, а также чёрной крышей и 19-дюймовыми колёсами.

Доминантой салона стала стеклянная накладка на передней панели длиной 1,1 метра: под ней прячутся два экрана. Первый диагональю 12,3 дюйма служит приборным щитком, второй — 27-дюймовый с разрешением 4К — монитором медиасистемы. Она поддерживает беспроводные обновления и экосистему цифровых приложений, а также располагает голосовым помощником. Режим работы системы под названием «co-driver» позволяет переднему пассажиру помогать водителю, беря на себя обязанности штурмана — в этом режиме на более крупном экране отображается часть навигационной информации.

Ford Evos стал первой новинкой компании, официально получившей автопилот BlueCruise — его анонсировали в середине апреля. Система позволяет водителю на определённых участках дорог отпускать рулевое колесо, но обязанность следить за ситуацией за ним сохраняется.