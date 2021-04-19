Ford показал замену Mondeo с полуавтопилотом и 1,1-метровым экраном
Дмитрий Елизаров
На автосалоне в Шанхае компания Ford показала вседорожник под названием Evos: это кросс-купе со стильной внешностью, ультратехнологичным салоном и полуавтопилотом. Пока сообщается только о производстве и продажах в Китае, но, по данным издания Motor1, именно Evos станет заменой Ford Mondeo в Европе и Ford Fusion в США.
Во внешности Ford Evos можно найти черты других моделей марки, разработанных для Китая, однако производитель утверждает, что кросс-купе стало первым Фордом, чей дизайн строится по новому принципу Progressive Energy in Strength. Он проявляется не только в силуэте, но и, к примеру, в трёхмерной решётке радиатора, оригинальной головной оптике со светодиодной полосой вдоль капота и наполнении задних фонарей: по мнению Ford, ряд черт дизайна кроссовера должен связывать его с традициями китайской визуальной культуры.
Вседорожник представлен в исполнении 1st Edition, с которого начнутся продажи: оно отличается, к примеру, контрастными вставками на кузове и в интерьере, а также чёрной крышей и 19-дюймовыми колёсами.
Доминантой салона стала стеклянная накладка на передней панели длиной 1,1 метра: под ней прячутся два экрана. Первый диагональю 12,3 дюйма служит приборным щитком, второй — 27-дюймовый с разрешением 4К — монитором медиасистемы. Она поддерживает беспроводные обновления и экосистему цифровых приложений, а также располагает голосовым помощником. Режим работы системы под названием «co-driver» позволяет переднему пассажиру помогать водителю, беря на себя обязанности штурмана — в этом режиме на более крупном экране отображается часть навигационной информации.
Ford Evos стал первой новинкой компании, официально получившей автопилот BlueCruise — его анонсировали в середине апреля. Система позволяет водителю на определённых участках дорог отпускать рулевое колесо, но обязанность следить за ситуацией за ним сохраняется.
Производством новинки займётся совместное предприятие Changan Ford. Сроки начала продаж пока не уточняются, как и моторная гамма. Однако как пишет Motor1, рано или поздно Evos помимо Китая появится и на других основных рынках компании, причём вооружённым гибридными силовыми установками.