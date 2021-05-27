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Ford выпустит несколько электрических вседорожников

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford объявила о планах разработки новой гибкой платформы для электро­мобилей. Она строится с прицелом на создание целого семейства принципи­ально новых кроссоверов, внедорожников и пикапов. Издание Carscoops предполагает, что в ближайшем будущем на электротягу переведут Ford Explorer и Lincoln Aviator, а вслед за ними появятся батарейные версии внедорожника Bronco и пикапа Ranger.

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  • На новой платформе планируется базировать не только легковые авто­мобили «для активного образа жизни», но и средне­размерные пикапы, кроссоверы повышенной проходи­мости, а также коммер­ческий транспорт. Платформа подразуме­вает использо­вание от одного до нескольких электро­моторов. Таким образом, машины на её базе смогут быть как моно-, так и полноприводными.

  • Ещё одну архитектуру Ford собирается создать для своих полно­размерных моделей. Ожидается, что дебютирует она на новом поколении пикапа F-150 Lightning. Электрический грузовик пред­ставили совсем недавно, но серьёзно обновиться он должен уже к 2025 году. Впослед­ствии на эту платформу переведут и самые крупные вседорожники концерна — Ford Expedition и Lincoln Navigator.

  • Концерн оповестил также о наращивании инвестиций в развитие электро­транспорта: их объём к середине десяти­летия достигнет 30 миллиардов долларов. На эти деньги Ford будет конструи­ровать не только сами электро­мобили, но и новые аккуму­ляторные батареи, включая твердо­тельные. По расчётам Ford, цена таких аккуму­ляторов к 2025 году должна снизиться примерно на 40%.

  • Что касается электрорынка в целом, то в концерне считают, что к 2030 году треть всех продаж полно­размерных машин будет приходиться на электро­мобили. А в структуре самого Ford к этому же моменту доля электриче­ского транспорта должна составить порядка 40%.

  • Ранее сообщалось, что на европейском рынке электрокаров Ford рассчитывает объединить усилия с концерном Volkswagen. Разработка новинок от Ford на базе платформы MEB предположительно уже идёт.

Обзавелись бы электровнедорожником?

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