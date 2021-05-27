Ford выпустит несколько электрических вседорожников

На новой платформе планируется базировать не только легковые авто­мобили «для активного образа жизни», но и средне­размерные пикапы, кроссоверы повышенной проходи­мости, а также коммер­ческий транспорт. Платформа подразуме­вает использо­вание от одного до нескольких электро­моторов. Таким образом, машины на её базе смогут быть как моно-, так и полноприводными.

Ещё одну архитектуру Ford собирается создать для своих полно­размерных моделей. Ожидается, что дебютирует она на новом поколении пикапа F-150 Lightning. Электрический грузовик пред­ставили совсем недавно, но серьёзно обновиться он должен уже к 2025 году. Впослед­ствии на эту платформу переведут и самые крупные вседорожники концерна — Ford Expedition и Lincoln Navigator.

Концерн оповестил также о наращивании инвестиций в развитие электро­транспорта: их объём к середине десяти­летия достигнет 30 миллиардов долларов. На эти деньги Ford будет конструи­ровать не только сами электро­мобили, но и новые аккуму­ляторные батареи, включая твердо­тельные. По расчётам Ford, цена таких аккуму­ляторов к 2025 году должна снизиться примерно на 40%.

Что касается электрорынка в целом, то в концерне считают, что к 2030 году треть всех продаж полно­размерных машин будет приходиться на электро­мобили. А в структуре самого Ford к этому же моменту доля электриче­ского транспорта должна составить порядка 40%.