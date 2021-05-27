Ford выпустит несколько электрических вседорожников
Дмитрий Елизаров
Компания Ford объявила о планах разработки новой гибкой платформы для электромобилей. Она строится с прицелом на создание целого семейства принципиально новых кроссоверов, внедорожников и пикапов. Издание Carscoops предполагает, что в ближайшем будущем на электротягу переведут Ford Explorer и Lincoln Aviator, а вслед за ними появятся батарейные версии внедорожника Bronco и пикапа Ranger.
На новой платформе планируется базировать не только легковые автомобили «для активного образа жизни», но и среднеразмерные пикапы, кроссоверы повышенной проходимости, а также коммерческий транспорт. Платформа подразумевает использование от одного до нескольких электромоторов. Таким образом, машины на её базе смогут быть как моно-, так и полноприводными.
Ещё одну архитектуру Ford собирается создать для своих полноразмерных моделей. Ожидается, что дебютирует она на новом поколении пикапа
F-150Lightning. Электрический грузовик представили совсем недавно, но серьёзно обновиться он должен уже к 2025 году. Впоследствии на эту платформу переведут и самые крупные вседорожники концерна — Ford Expedition и Lincoln Navigator.
Концерн оповестил также о наращивании инвестиций в развитие электротранспорта: их объём к середине десятилетия достигнет 30 миллиардов долларов. На эти деньги Ford будет конструировать не только сами электромобили, но и новые аккумуляторные батареи, включая твердотельные. По расчётам Ford, цена таких аккумуляторов к 2025 году должна снизиться примерно на 40%.
Что касается электрорынка в целом, то в концерне считают, что к 2030 году треть всех продаж полноразмерных машин будет приходиться на электромобили. А в структуре самого Ford к этому же моменту доля электрического транспорта должна составить порядка 40%.
Ранее сообщалось, что на европейском рынке электрокаров Ford рассчитывает объединить усилия с концерном Volkswagen. Разработка новинок от Ford на базе платформы MEB предположительно уже идёт.