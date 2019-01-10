Ford закроет два завода в Европе. И думает закрыть ещё два в России
Глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг сообщил, что компания планирует реорганизовать бизнес в Европе. Это приведет к сокращению тысяч рабочих мест и отказу от ряда моделей.
В официальном пресс-релизе Ford сообщается, что все европейские операции распределят между тремя отделениями: одно будет отвечать за импорт машин из США, другие — за выпуск легковых и коммерческих автомобилей в Старом Свете. Представители компании уверены, что новая модель работы позволит быстрее принимать решения и лучше отвечать потребностям покупателей.
Уже объявлено, что в августе этого года закроются завод по производству автоматических трансмиссий во французском Бордо, а также фабрика в Зарлуи (Германия), где пока ещё выпускают компактвэны Ford C-Max и Grand C-Max. Сейчас в европейском отделении Ford работают около 53 тысяч человек, а объем грядущих сокращений оценивается в несколько тысяч сотрудников.
Также Ford проведёт «стратегический пересмотр» участия в российском совместном предприятии Ford Sollers. По данным издания «Авторевю», сохранится только производство фургонов Transit в Елабуге, а два завода – в Набережных Челнах и Всеволожске – где производят легковые модели Fiesta, EcoSport, Focus и Mondeo, будут закрыты. Их, а также кроссоверы Kuga и Explorer, будут либо импортировать, либо вовсе уберут с российского рынка – что, по сути, будет означать уход марки с российского рынка. Окончательное решение ожидается во втором квартале 2019 года.
После реорганизации Ford планирует достичь операционной рентабельности в размере шести процентов.
В третьем квартале 2018 года европейское подразделение понесло убытки в размере 245 миллионов евро, что эквивалентно отрицательной марже в 3,3 процента.