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Ford закроет два завода в Европе. И думает закрыть ещё два в России

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Глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг сообщил, что компания планирует реорганизовать бизнес в Европе. Это приведет к сокращению тысяч рабочих мест и отказу от ряда моделей. 

В официальном пресс-релизе Ford сообщается, что все европейские операции распределят между тремя отделениями: одно будет отвечать за импорт машин из США, другие — за выпуск легковых и коммерческих автомобилей в Старом Свете. Представители компании уверены, что новая модель работы позволит быстрее принимать решения и лучше отвечать потребностям покупателей.

Ford C-Max (на переднем плане) и Grand C-Max (на заднем плане)

Уже объявлено, что в августе этого года закроются завод по производству автоматических трансмиссий во французском Бордо, а также фабрика в Зарлуи (Германия), где пока ещё выпускают компактвэны Ford C-Max и Grand C-Max. Сейчас в европейском отделении Ford работают около 53 тысяч человек, а объем грядущих сокращений оценивается в несколько тысяч сотрудников.

Ford Fiesta
Ford EcoSport
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Ford Fiesta

Также Ford проведёт «стратегический пересмотр» участия в российском совместном предприятии Ford Sollers. По данным издания «Авторевю», сохранится только производство фургонов Transit в Елабуге, а два завода – в Набережных Челнах и Всеволожске – где производят легковые модели Fiesta, EcoSport, Focus и Mondeo, будут закрыты. Их, а также кроссоверы Kuga и Explorer, будут либо импортировать, либо вовсе уберут с российского рынка – что, по сути, будет означать уход марки с российского рынка. Окончательное решение ожидается во втором квартале 2019 года.

  • После реорганизации Ford планирует достичь операционной рентабельности в размере шести процентов.

  • В третьем квартале 2018 года европейское подразделение понесло убытки в размере 245 миллионов евро, что эквивалентно отрицательной марже в 3,3 процента.

Расстроитесь, если в России останется только Transit?

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