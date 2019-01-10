Ford закроет два завода в Европе. И думает закрыть ещё два в России

Глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг сообщил, что компания планирует реорганизовать бизнес в Европе. Это приведет к сокращению тысяч рабочих мест и отказу от ряда моделей.

В официальном пресс-релизе Ford сообщается, что все европейские операции распределят между тремя отделениями: одно будет отвечать за импорт машин из США, другие — за выпуск легковых и коммерческих автомобилей в Старом Свете. Представители компании уверены, что новая модель работы позволит быстрее принимать решения и лучше отвечать потребностям покупателей.