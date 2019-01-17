Все европейские модели Ford получат версии на электротяге

Компания Ford опубликовала новую стратегию развития, в рамках которой электрификации подвергнется весь модельный ряд, представленный в Европе. Процесс начнётся с Ford Focus нового поколения, после чего буквально все европейские модели марки, от «Фиесты» до «Транзита», получат либо гибридную, либо полностью электрическую модификацию.

В деле электрификации модельного ряда компании Ford поможет альянс с немецким концерном Volkswagen: автопроизводители будут совместно работать над коммерческим транспортом и над электромобилями. В частности, Ford может получить доступ к модульной платформе Volkswagen MEB, созданной специально для электрокаров.