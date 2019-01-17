Подснежники: чем запомнится автосалон в Детройте

Все европейские модели Ford получат версии на электротяге

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Компания Ford опубликовала новую стратегию развития, в рамках которой электрификации подвергнется весь модельный ряд, представленный в Европе. Процесс начнётся с Ford Focus нового поколения, после чего буквально все европейские модели марки, от «Фиесты» до «Транзита», получат либо гибридную, либо полностью электрическую модификацию.

В деле электрификации модельного ряда компании Ford поможет альянс с немецким концерном Volkswagen: автопроизводители будут совместно работать над коммерческим транспортом и над электромобилями. В частности, Ford может получить доступ к модульной платформе Volkswagen MEB, созданной специально для электрокаров.

  • Электрическими станут не только европейские модели Ford, но и большие пикапы F-Series. Изначально планировалось сделать их гибридными, но американская компания Rivian смешала все карты, представив большой пикап R1T с электрической силовой установкой, который вызвал большой интерес публики на автосалоне в Лос-Анджелесе.

  • Помимо электрификации модельного ряда, компания намерена пересмотреть и всю структуру производства и продаж автомобилей в Европе: наименее успешные (с коммерческой точки зрения) модели или их отдельные модификации будут сняты с конвейера.

  • Оптимизация коснётся и самих заводов: в августе 2019 года прекратится производство автоматических трансмиссий на заводе Ford Aquitaine Industries в Бордо (Франция). Та же участь ждет завод в Зарлуи (Германия), на котором выпускаются модели C-Max и S-Max. Под вопросом судьба совместных предприятий Ford Sollers в России: закрыться могут заводы в Набережных Челнах и во Всеволожске.

Каким моделям Ford электротяга подойдет лучше всего?

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