У Форда проблемы не только в России: компания закроет 3 завода в Европе и уволит 12 000 человек

Компания Ford объявила о планах сократить к концу 2020 года 12 000 рабочих мест в Европе. Причём это касается не только российских предприятий СП Ford Sollers, но и европейских заводов.

Причина в неэффективности бизнеса европейского подразделения и ужесточении экологических требований в Европе. Сэкономленные средства пойдут на разработку и выпуск гибридных, электрических и беспилотных автомобилей.

Помимо российских предприятий (во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге) Ford закроет заводы во Франции, Великобритании и Словакии. В результате число европейских предприятий компании сократится до 18. Также будет уменьшено количество рабочих смен на сборочных площадках в испанской Валенсии и в немецком Саарлуи.