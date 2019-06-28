У Форда проблемы не только в России: компания закроет 3 завода в Европе и уволит 12 000 человек
Николай Андреев
Компания Ford объявила о планах сократить к концу 2020 года 12 000 рабочих мест в Европе. Причём это касается не только российских предприятий СП Ford Sollers, но и европейских заводов.
Причина в неэффективности бизнеса европейского подразделения и ужесточении экологических требований в Европе. Сэкономленные средства пойдут на разработку и выпуск гибридных, электрических и беспилотных автомобилей.
Помимо российских предприятий (во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге) Ford закроет заводы во Франции, Великобритании и Словакии. В результате число европейских предприятий компании сократится до 18. Также будет уменьшено количество рабочих смен на сборочных площадках в испанской Валенсии и в немецком Саарлуи.
Всего на европейских заводах Ford трудятся 51 000 работников, а если считать совместные предприятия, то около 65 000 человек. На российских заводах СП Ford Sollers числилось около 4500 сотрудников.