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У Форда проблемы не только в России: компания закроет 3 завода в Европе и уволит 12 000 человек

Новости

Николай Андреев

Компания Ford объявила о планах сократить к концу 2020 года 12 000 рабочих мест в Европе. Причём это касается не только российских предприятий СП Ford Sollers, но и европейских заводов.

  • Причина в неэффективности бизнеса европейского подразделения и ужесточении экологических требований в Европе. Сэкономленные средства пойдут на разработку и выпуск гибридных, электрических и беспилотных автомобилей.

  • Помимо российских предприятий (во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге) Ford закроет заводы во Франции, Великобритании и Словакии. В результате число европейских предприятий компании сократится до 18. Также будет уменьшено количество рабочих смен на сборочных площадках в испанской Валенсии и в немецком Саарлуи.

  • Всего на европейских заводах Ford трудятся 51 000 работников, а если считать совместные предприятия, то около 65 000 человек. На российских заводах СП Ford Sollers числилось около 4500 сотрудников.

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