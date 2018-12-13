Ford Focus превратится в пикап

Зачем он нужен? Формат легковых пикапов популярен в Южной Америке – с 1996 по 2013 год там продавалась модель Ford Courier, созданная на базе хэтчбека Fiesta. После перерыва компания решила вернуться на важный для себя рынок с новым пикапом классом выше, чтобы на равных конкурировать с Fiat Toro и Volkswagen Tarok.

Легковой пикап Ford получит прежнее имя Courier, впервые станет глобальной моделью и будет продаваться ещё и в Северной Америке! Автопроизводитель уже зарегестрировал это название в Национальном патентном бюро США в июле 2016 года, а 26 июня 2018 года патент вступил в силу.

Новый Ford Courier будет иметь множество деталей от хэтчбека Focus и получит поперечное расположение двигателя, пятиместный салон и передний или полный привод на выбор. Пикап планируется производить в Мексике, а презентация новинки намечена на 2021 год.