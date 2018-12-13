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Ford Focus превратится в пикап

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Компания Ford разрабатывает пикап на легковой платформе C2 – от «Фокуса» четвёртого поколения. Издание Ford Authority сообщает, что проекту уже несколько месяцев, а в ближайшее время начнутся испытания прототипов.

Рендер будущего Ford Courier
Рендер будущего Ford Courier
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Рендер будущего Ford Courier

Зачем он нужен? Формат легковых пикапов популярен в Южной Америке – с 1996 по 2013 год там продавалась модель Ford Courier, созданная на базе хэтчбека Fiesta. После перерыва компания решила вернуться на важный для себя рынок с новым пикапом классом выше, чтобы на равных конкурировать с Fiat Toro и Volkswagen Tarok.

Легковой пикап Ford получит прежнее имя Courier, впервые станет глобальной моделью и будет продаваться ещё и в Северной Америке! Автопроизводитель уже зарегестрировал это название в Национальном патентном бюро США в июле 2016 года, а 26 июня 2018 года патент вступил в силу.

Новый Ford Courier будет иметь множество деталей от хэтчбека Focus и получит поперечное расположение двигателя, пятиместный салон и передний или полный привод на выбор. Пикап планируется производить в Мексике, а презентация новинки намечена на 2021 год.

  • Ранее компания Ford сообщала, что планирует свернуть продажи обычного «Фокуса» в США, в том числе и его вседорожной версии Active – на своей родине компания будет продавать только пикапы и кроссоверы.

Нужен легковой пикап Ford Courier в России?

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