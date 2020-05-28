Автомобили Ford смогут самостоятельно убивать коронавирус в своих интерьерах

Двигатель и климат-контроль Ford Explorer совместными усилиями за 15 минут повышают температуру в салоне минимум до 56 градусов Цельсия. Как показали совместные исследования автопроизводителя и университета штата Огайо, система убивает 99 процентов всех вирусов.

Для включения режима требуется в особой последовательности нажать клавиши климат-контроля. Во время дезинфекции нельзя находиться в салоне, поэтому, чтобы полицейские случайно не прервали процесс, спецсигналы оповещают о работе системы и завершении цикла прогрева. Также в Ford создали специальное мобильное приложение для слежения за температурой нагрева интерьера.