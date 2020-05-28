Автомобили Ford смогут самостоятельно убивать коронавирус в своих интерьерах
Николай Андреев
Компания Ford разработала новый режим климатической установки, который сможет дезинфицировать салон автомобиля, в том числе от коронавируса. Первой разработку внедрили в полицейскую версию кроссовера Explorer.
Двигатель и климат-контроль Ford Explorer совместными усилиями за 15 минут повышают температуру в салоне минимум до 56 градусов Цельсия. Как показали совместные исследования автопроизводителя и университета штата Огайо, система убивает 99 процентов всех вирусов.
Для включения режима требуется в особой последовательности нажать клавиши климат-контроля. Во время дезинфекции нельзя находиться в салоне, поэтому, чтобы полицейские случайно не прервали процесс, спецсигналы оповещают о работе системы и завершении цикла прогрева. Также в Ford создали специальное мобильное приложение для слежения за температурой нагрева интерьера.
Новый режим климат-контроля получат все полицейские Ford Explorer, выпущенные с 2013 года. Но для активации дезинфекции на кроссоверах 2013–2015 годов выпуска потребуется подключение к диагностическому разъёму отдельного контроллера. Когда появится новая функция на других моделях, в Ford не сообщили.
Недавно учёные американского университета Джорджии выяснили, что для естественной дезинфекции автомобиля от коронавируса он должен больше часа стоять на солнце при температуре воздуха 27 градусов Цельсия. В этом случае салон прогревается до 55 градусов и 99,99% вируса погибает примерно за 20 минут.