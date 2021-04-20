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Внедорожники Ford Bronco теперь стоят в полтора раза дороже — всё из-за дефицита и перекупщиков

Новости

Дмитрий Елизаров

На Facebook Marketplace уже появились объявления о продаже новых внедорожников Ford Bronco: приобрести их у дилеров в ближайший год будет невозможно, но перекупщики автомобилей, как утверждает Autoevolution, готовы прийти на помощь. При этом оценены Bronco примерно в полтора раза дороже, чем в дилерских центрах.

  • На продажу выставлены Bronco в топовых комплектациях Wildtrack и First Edition по цене 80 и 90 тысяч долларов соответ­ственно (6,15 и 6,92 миллиона рублей по актуальному курсу). При этом рекомендо­ванная произво­дителем цена аналогичных вариантов составляет 49 475 и 61 605 долларов.

  • Продавец в обоснование своих аппетитов утверждает, что в свободной продаже внедорож­ники из-за их популяр­ности появятся не ранее следующего года: Ford якобы вынужден перенести часть запланиро­ванных на 2021 год объёмов выпуска на 2022-й.

  • По данным издания, полномасштабное произ­водство Ford Bronco стартует только 3 мая. Произво­дитель уже сейчас располагает «листом ожидания» из 200 тысяч заброниро­ванных машин и около 100 тысяч полностью оплаченных заказов.

  • Самый первый экземпляр Ford Bronco с VIN-номером 001 в конце марта был продан на аукционе за 1 075 000 долларов. Все вырученные средства отправлены на благо­твори­тельность.

Согласились бы переплатить за дефицитный автомобиль?

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