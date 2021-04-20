Внедорожники Ford Bronco теперь стоят в полтора раза дороже — всё из-за дефицита и перекупщиков
Дмитрий Елизаров
На Facebook Marketplace уже появились объявления о продаже новых внедорожников Ford Bronco: приобрести их у дилеров в ближайший год будет невозможно, но перекупщики автомобилей, как утверждает Autoevolution, готовы прийти на помощь. При этом оценены Bronco примерно в полтора раза дороже, чем в дилерских центрах.
На продажу выставлены Bronco в топовых комплектациях Wildtrack и First Edition по цене 80 и 90 тысяч долларов соответственно (6,15 и 6,92 миллиона рублей по актуальному курсу). При этом рекомендованная производителем цена аналогичных вариантов составляет 49 475 и 61 605 долларов.
Продавец в обоснование своих аппетитов утверждает, что в свободной продаже внедорожники из-за их популярности появятся не ранее следующего года: Ford якобы вынужден перенести часть запланированных на 2021 год объёмов выпуска на
2022-й.
По данным издания, полномасштабное производство Ford Bronco стартует только 3 мая. Производитель уже сейчас располагает «листом ожидания» из 200 тысяч забронированных машин и около 100 тысяч полностью оплаченных заказов.
Самый первый экземпляр Ford Bronco с VIN-номером 001 в конце марта был продан на аукционе за
1 075 000долларов. Все вырученные средства отправлены на благотворительность.