Тюнеры построили раритетный Ford Bronco, которого никогда не было
Дмитрий Елизаров
Ателье Sweet Brothers Restomods построило совершенно новый внедорожник Ford Bronco образца 1979 года. Усилиями тюнеров машина обрела пятидверный кузов, в котором в те годы официально не выпускалась, и платформу от Ford
Кузов внедорожника собран из двух машин конца
1970-х:один из внедорожников распилили пополам и вварили между передними дверями и багажником дополнительную вставку, попутно удлинив двери на 100 миллиметров. В итоге пассажиры заднего дивана получили простор, небывалый для заводских Bronco тех лет. Внедорожник сохранил аутентичную двухцветную окраску кузова и винтажные хромированные украшения.
Все остальные компоненты, включая оформление интерьера, ходовую часть с амортизаторами Fox Racing и силовой агрегат, позаимствованы у заряженного пикапа Ford
F-150Raptor образца 2011 года. Причём штатный для этого поколения пикапа 6,2-литровый V8 дополнен ещё и нагнетателем Roush. В итоге, по оценкам строителей, мотор развивает 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
На создание необычного рестомода у Sweet Brothers ушло полтора года, но компания готова с ним расстаться. Внедорожник оценили в 200 тысяч долларов.
В октябре прошлого года в продаже появлялся другой «новый-старый» Ford Bronco, но тюнеры к нему отношения не имели. На онлайн-аукционе за Ford Bronco 1991 года, с которого ещё даже не сняли заводскую плёнку, заплатили 90 тысяч долларов (6,75 миллиона рублей).