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Тюнеры построили раритетный Ford Bronco, которого никогда не было

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Дмитрий Елизаров

Ателье Sweet Brothers Restomods построило совер­шенно новый внедорожник Ford Bronco образца 1979 года. Усилиями тюнеров машина обрела пятидверный кузов, в котором в те годы официально не выпускалась, и платформу от Ford F-150 Raptor с форсиро­ванным двигателем. Цена проекта — 200 тысяч долларов (почти 15 миллионов рублей).

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  • Кузов внедорожника собран из двух машин конца 1970-х: один из внедорож­ников распилили пополам и вварили между передними дверями и багажником дополни­тельную вставку, попутно удлинив двери на 100 милли­метров. В итоге пассажиры заднего дивана получили простор, небывалый для заводских Bronco тех лет. Внедорожник сохранил аутентичную двухцветную окраску кузова и винтажные хромиро­ванные украшения.

  • Все остальные компоненты, включая оформление интерьера, ходовую часть с амортиза­торами Fox Racing и силовой агрегат, позаим­ствованы у заряженного пикапа Ford F-150 Raptor образца 2011 года. Причём штатный для этого поколения пикапа 6,2-литровый V8 дополнен ещё и нагнетателем Roush. В итоге, по оценкам строителей, мотор развивает 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

  • На создание необычного рестомода у Sweet Brothers ушло полтора года, но компания готова с ним расстаться. Внедорожник оценили в 200 тысяч долларов.

  • В октябре прошлого года в продаже появлялся другой «новый-старый» Ford Bronco, но тюнеры к нему отношения не имели. На онлайн-аукционе за Ford Bronco 1991 года, с которого ещё даже не сняли заводскую плёнку, заплатили 90 тысяч долларов (6,75 миллиона рублей).

Выбрали бы такой рестомод или что-то посовременнее?

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