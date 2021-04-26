Тюнеры построили раритетный Ford Bronco, которого никогда не было

Кузов внедорожника собран из двух машин конца 1970-х: один из внедорож­ников распилили пополам и вварили между передними дверями и багажником дополни­тельную вставку, попутно удлинив двери на 100 милли­метров. В итоге пассажиры заднего дивана получили простор, небывалый для заводских Bronco тех лет. Внедорожник сохранил аутентичную двухцветную окраску кузова и винтажные хромиро­ванные украшения.

Все остальные компоненты, включая оформление интерьера, ходовую часть с амортиза­торами Fox Racing и силовой агрегат, позаим­ствованы у заряженного пикапа Ford F-150 Raptor образца 2011 года. Причём штатный для этого поколения пикапа 6,2-литровый V8 дополнен ещё и нагнетателем Roush. В итоге, по оценкам строителей, мотор развивает 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

На создание необычного рестомода у Sweet Brothers ушло полтора года, но компания готова с ним расстаться. Внедорожник оценили в 200 тысяч долларов.