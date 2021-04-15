Ford представил полуавтопилот BlueCruise по подписке
Кирилл Малышев
Продвинутый круиз-контроль BlueCruise, который позволит автомобилям Ford ездить по магистралям самостоятельно, появится на двух моделях американского производителя, пишет Cnet. Заплатить за него придется дважды. Сначала за пакет опций, который в принципе подразумевает эту функцию, затем — ещё 600 долларов за активацию на три года.
В отличие от сегодняшних адаптивных круиз-контролей, разработка компании Ford разрешает не держать руки на руле. Водитель, однако, должен контролировать дорожную обстановку и быть готовым принять управление на себя. Ожидается, что система появится на пикапе
F-150и электрокроссовере Mach-Eв качестве дополнительной опции уже в этом году.
В автономном режиме система действовать не способна, для полноценного функционирования ей нужны предустановленные карты. Впрочем, производитель отмечает, что технология сможет работать на более чем 160 000 километрах дорог на территории США и Канады.
Технология действует на базе адаптивного круиз-контроля с функцией остановки и возобновления движения, а также системы удержания машины в полосе. Чтобы водитель не отвлекался от дороги, в салоне установлена камера. Она отслеживает положение головы и взгляд водителя, и при необходимости бортовая электроника привлекает внимание сидящего за рулём человека.
Так как активировать BlueCruise можно не на всех отрезках дорог, система самостоятельно подсказывает, где это разрешается сделать. В этом случае подсказки на цифровой панели приборов подсвечиваются синим цветом. Все обновления программного обеспечения будут загружаться в систему удалённо.
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