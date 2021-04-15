Ford представил полуавтопилот BlueCruise по подписке

Технология действует на базе адаптивного круиз-контроля с функцией остановки и возобнов­ления движения, а также системы удержания машины в полосе. Чтобы водитель не отвлекался от дороги, в салоне установ­лена камера. Она отслеживает положение головы и взгляд водителя, и при необходи­мости бортовая электроника привлекает внимание сидящего за рулём человека.

Так как активировать BlueCruise можно не на всех отрезках дорог, система само­стоятельно подсказы­вает, где это разрешается сделать. В этом случае подсказки на цифровой панели приборов подсвечи­ваются синим цветом. Все обновления программного обеспечения будут загружаться в систему удалённо.