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Ford представил полуавтопилот BlueCruise по подписке

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Кирилл Малышев

Продвинутый круиз-контроль BlueCruise, который позволит автомобилям Ford ездить по магистралям само­стоятельно, появится на двух моделях американ­ского произво­дителя, пишет  Cnet. Заплатить за него придется дважды. Сначала за пакет опций, который в принципе подразумевает эту функцию, затем — ещё 600 долларов за активацию на три года.

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  • В отличие от сегодняшних адаптивных круиз-контролей, разработка компании Ford разрешает не держать руки на руле. Водитель, однако, должен контроли­ровать дорожную обстановку и быть готовым принять управление на себя. Ожидается, что система появится на пикапе F-150 и электро­кроссовере Mach-E в качестве допол­нительной опции уже в этом году.

  • В автономном режиме система действовать не способна, для полноценного функциониро­вания ей нужны предустанов­ленные карты. Впрочем, произво­дитель отмечает, что технология сможет работать на более чем 160 000 километрах дорог на территории США и Канады.

  • Технология действует на базе адаптивного круиз-контроля с функцией остановки и возобнов­ления движения, а также системы удержания машины в полосе. Чтобы водитель не отвлекался от дороги, в салоне установ­лена камера. Она отслеживает положение головы и взгляд водителя, и при необходи­мости бортовая электроника привлекает внимание сидящего за рулём человека.

  • Так как активировать BlueCruise можно не на всех отрезках дорог, система само­стоятельно подсказы­вает, где это разрешается сделать. В этом случае подсказки на цифровой панели приборов подсвечи­ваются синим цветом. Все обновления программного обеспечения будут загружаться в систему удалённо.

  • Ранее дизайнеры британской лизинговой компании Vanarama пофантази­ровали на тему того, какие допол­нительные сервисы можно было бы предлагать внутри беспилотных машин. Одной из визуализи­рованных идей стал передвижной тренажёрный зал.

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