Кен Блок и компания Ford расстались после 10 лет сотрудничества
Михаил Кондратьев
Кен Блок и компания Ford объявили о завершении сотрудничества, длившегося более 10 лет. Решение о расставании было полюбовным, стороны обменялись благодарностями. В частности, Ford подготовил прощальный ролик с нарезкой моментов из совместной истории.
Блок использовал автомобили американской марки в большинстве частей «Джимханы». При поддержке подразделения Ford Performance были построены, например, кастомные Mustang Hoonicorn, пикап
F-150Hoonitruck и хэтчбек Escort RS Cosworth на базе модели 1993 года.
Помимо этого, Блок и Ford добились определённых успехов в ралли и ралли-кроссе — на их счету 19 побед, 17 призовых мест и две медали соревнований X Games.
В видеосообщении на Facebook гонщик рассказал о больших планах на 2021 год и пообещал анонсировать новые проекты в ближайшее время. Блок предложил также написать в комментариях, на какие автомобили ему следовало бы обратить внимание.
В конце прошлого года вышла
11-ячасть «Джимханы» — впервые без её автора. Его место занял экстремал Трэвис Пастрана на особой Subaru WRX STi. Сам Блок в 2020-мпоявился в серии роликов с дрэговыми битвами 1400-сильного «Мустанга» с различными спорт- и суперкарами, а также радикально доработанными машинами.