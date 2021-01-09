Кен Блок и компания Ford расстались после 10 лет сотрудничества

Блок использовал автомобили американской марки в большин­стве частей «Джимханы». При поддержке подраз­деления Ford Performance были построены, например, кастомные Mustang Hoonicorn, пикап F-150 Hoonitruck и хэтчбек Escort RS Cosworth на базе модели 1993 года.

Помимо этого, Блок и Ford добились определённых успехов в ралли и ралли-кроссе — на их счету 19 побед, 17 призовых мест и две медали соревно­ваний X Games.

В видеосообщении на Facebook гонщик рассказал о больших планах на 2021 год и пообещал анонси­ровать новые проекты в ближайшее время. Блок предложил также написать в коммен­тариях, на какие авто­мобили ему следовало бы обратить внимание.