Электрокар от Apple могут создать в партнёрстве с Hyundai

Кен Блок и компания Ford расстались после 10 лет сотрудничества

Новости

Михаил Кондратьев

Кен Блок и компания Ford объявили о завершении сотрудни­чества, дливше­гося более 10 лет. Решение о расста­вании было полюбовным, стороны обменялись благодар­ностями. В част­ности, Ford подготовил прощальный ролик с нарезкой моментов из совместной истории.

  • Блок использовал автомобили американской марки в большин­стве частей «Джимханы». При поддержке подраз­деления Ford Performance были построены, например, кастомные Mustang Hoonicorn, пикап F-150 Hoonitruck и хэтчбек Escort RS Cosworth на базе модели 1993 года.

  • Помимо этого, Блок и Ford добились определённых успехов в ралли и ралли-кроссе — на их счету 19 побед, 17 призовых мест и две медали соревно­ваний X Games.

  • В видеосообщении на Facebook гонщик рассказал о больших планах на 2021 год и пообещал анонси­ровать новые проекты в ближайшее время. Блок предложил также написать в коммен­тариях, на какие авто­мобили ему следовало бы обратить внимание.

  • В конце прошлого года вышла 11-я часть «Джимханы» — впервые без её автора. Его место занял экстремал Трэвис Пастрана на особой Subaru WRX STi. Сам Блок в 2020-м появился в серии роликов с дрэговыми битвами 1400-сильного «Мустанга» с различными спорт- и суперкарами, а также радикально дора­ботанными машинами.

Что думаете о «разводе»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение